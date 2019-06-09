В Лондоне при пожаре в жилом доме сгорели почти 20 квартир, 10 серьёзно повреждены

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Лондоне горел многоэтажный дом: известно как минимум о двух пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь охватил часть жилого семиэтажного здания и уничтожил около 20 квартир, еще 10 серьезно повреждены.

Прибывшие на место ЧП спасатели экстренно эвакуировали жильцов. В течение трех часов со стихией боролись около ста пожарных. Причина возгорания пока неизвестна. Ведется расследование.



















