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В Лондоне при пожаре в жилом доме сгорели почти 20 квартир, 10 серьёзно повреждены
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. В Лондоне горел многоэтажный дом: известно как минимум о двух пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь охватил часть жилого семиэтажного здания и уничтожил около 20 квартир, еще 10 серьезно повреждены.
Прибывшие на место ЧП спасатели экстренно эвакуировали жильцов. В течение трех часов со стихией боролись около ста пожарных. Причина возгорания пока неизвестна. Ведется расследование.
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Новости Великобритании. В Лондоне горел многоэтажный дом: известно как минимум о двух пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь охватил...
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