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Аэропорт Шереметьево затопило из-за сработавшей противопожарной системы
Источник материала: СТВ
Новости России. Один из терминалов аэропорта Шереметьево затопило водой 9 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной подтопления стала противопожарная система, которая сработала из-за задымления от микроволновой печи.
В соцсетях появились многочисленные видео, где пассажиры идут по залитому полу. Все последствия инцидента были оперативно устранены.
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Новости России. Один из терминалов аэропорта Шереметьево затопило водой 9 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной подтопления стала...
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