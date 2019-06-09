Аэропорт Шереметьево затопило из-за сработавшей противопожарной системы

Источник материала: СТВ

Новости России. Один из терминалов аэропорта Шереметьево затопило водой 9 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной подтопления стала противопожарная система, которая сработала из-за задымления от микроволновой печи.

В соцсетях появились многочисленные видео, где пассажиры идут по залитому полу. Все последствия инцидента были оперативно устранены.















