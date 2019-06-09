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Аэропорт Шереметьево затопило из-за сработавшей противопожарной системы

10.06.2019 11:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Один из терминалов аэропорта Шереметьево затопило водой 9 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной подтопления стала противопожарная система, которая сработала из-за задымления от микроволновой печи.

В соцсетях появились многочисленные видео, где пассажиры идут по залитому полу. Все последствия инцидента были оперативно устранены.

Аэропорт Шереметьево затопило из-за сработавшей противопожарной системы

Аэропорт Шереметьево затопило из-за сработавшей противопожарной системы

Аэропорт Шереметьево затопило из-за сработавшей противопожарной системы

Аэропорт Шереметьево затопило из-за сработавшей противопожарной системы

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Новости России. Один из терминалов аэропорта Шереметьево затопило водой 9 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной подтопления стала...
 
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