Источник материала: СТВ

Новости Гонконга. В Гонконге акция протеста против закона об экстрадиции переросла в массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг проходил с разрешения местных властей.

Однако после того как полиция начала разгонять собравшихся, произошли стычки. Участники акции нападали на правоохранителей и бросали в них бутылки. В результате стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки. Есть пострадавшие.









Отметим, свыше 500 тысяч человек вышли на улицы города, выступая против готовящегося законопроекта о высылке подозреваемых лиц в страны, с которыми у Гонконга нет соглашений об экстрадиции. Речь идет, например, о Тайване, Макао и континентальной части Китая.

Участники митинга считают, что данная поправка может положить конец автономности Гонконга. К слову, голосование по законопроекту должно состояться 12 июня.