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В Гонконге акция протеста против закона об экстрадиции переросла в массовые беспорядки

10.06.2019 11:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Гонконга. В Гонконге акция протеста против закона об экстрадиции переросла в массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг проходил с разрешения местных властей.

Однако после того как полиция начала разгонять собравшихся, произошли стычки. Участники акции нападали на правоохранителей и бросали в них бутылки. В результате стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки. Есть пострадавшие.

В Гонконге акция протеста против закона об экстрадиции переросла в массовые беспорядки

В Гонконге акция протеста против закона об экстрадиции переросла в массовые беспорядки

Отметим, свыше 500 тысяч человек вышли на улицы города, выступая против готовящегося законопроекта о высылке подозреваемых лиц в страны, с которыми у Гонконга нет соглашений об экстрадиции. Речь идет, например, о Тайване, Макао и континентальной части Китая.

Участники митинга считают, что данная поправка может положить конец автономности Гонконга. К слову, голосование по законопроекту должно состояться 12 июня.

Люди в материале: нет
В Гонконге акция протеста против закона об экстрадиции переросла в массовые беспорядки
Фото. Массовые беспорядки в Гонконге
В Гонконге акция протеста против закона об экстрадиции переросла в массовые беспорядки
Фото. Массовые беспорядки в Гонконге
В Гонконге акция протеста против закона об экстрадиции переросла в массовые беспорядки
Фото. Массовые беспорядки в Гонконге
В Гонконге акция протеста против закона об экстрадиции переросла в массовые беспорядки
Фото. Массовые беспорядки в Гонконге

 
 
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Новости Гонконга. В Гонконге акция протеста против закона об экстрадиции переросла в массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг...
 
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