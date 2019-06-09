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В Далласе строительный кран упал на жилой дом: полностью разрушено несколько квартир

10.06.2019 11:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США строительный кран упал на жилой дом: один человек погиб, еще как минимум шесть пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в центре Далласа.

В Далласе строительный кран упал на жилой дом: полностью разрушено несколько квартир

Кран пробил в здании огромную дыру, разрушив около 10 квартир. Затем упал на гараж. В результате повреждены несколько автомобилей. По предварительным данным, причина случившегося – сильный ветер. Ранее национальная метеорологическая служба предупреждала о надвигающейся грозе и возможном шторме.

Пострадавшие находятся в больнице. Состояние некоторых оценивается как критическое.

В Далласе строительный кран упал на жилой дом: полностью разрушено несколько квартир

В Далласе строительный кран упал на жилой дом: полностью разрушено несколько квартир

В Далласе строительный кран упал на жилой дом: полностью разрушено несколько квартир

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Новости США. В США строительный кран упал на жилой дом: один человек погиб, еще как минимум шесть пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП...
 
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