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Лукашенко потребовал от Шуневича обеспечить свободу передвижения во время II Европейских игр

10.06.2019 12:42 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко потребовал от Шуневича обеспечить свободу передвижения во время II Европейских игр

Александр Лукашенко потребовал от министра внутренних дел Игоря Шуневича ликвидировать всякие милицейские излишества, в том числе различные ограждения, чтобы люди могли свободно передвигаться и общаться во время II Европейских игр.

Во время рабочей встречи с министром внутренних дел президент Беларуси потребовал обеспечить безопасность проведения II Европейских игр, но сделать это без обычных излишеств.

"Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то "концлагеря", не то какие-то "гетто" в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки - читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фанзон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными. Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть", - подчеркнул Александр Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко потребовал от министра внутренних дел Игоря Шуневича ликвидировать всякие милицейские излишества, в том числе различные ограждения, чтобы...
 
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