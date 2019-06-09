Новая стратегия Toyota: японцы собираются продавать до миллиона электромобилей к 2025 году

Источник материала: Tut.by

Компания Toyota провела специальный брифинг, посвященный новому плану развития продуктовой линейки концерна. Он предусматривает вывод на рынок целого семейства электромобилей, выступающих в различных рыночных сегментах.





Об электромобильной стратегии концерна рассказал Шигеки Тераши, возглавляющий отдел исследований и разработок Toyota. Будущие электромобили, предназначенные для продаж по всему миру, пока существуют в виде глиняных моделей и компьютерных изображений. В их основу ляжет новая модульная платформа с обозначением e-TNGA — над ней Toyota работает совместно с Subaru .





Напомним, что первой моделью на электрической архитектуре станет компактный SUV, вслед за которым появятся средне- и полноразмерные «паркетники». В общей сложности электрических кроссоверов в перспективном электрическом семействе Toyota будет шесть, также запланированы седаны и минивэны на электротяге. Для внутреннего японского рынка автогигант выпустит небольшие двухместные электромобили, среди которых значится и трицикл на основе экспериментального i-Road .





Наконец, Toyota инвестирует и в тяговые батареи следующего поколения — речь идет о твердотельных аккумуляторах, разработка которых будет вестись совместно с Panasonic. Также японцы заключили соглашения, предусматривающие поставки батарей от крупнейших китайских компаний — CATL и BYD. К 2025 году Toyota рассчитывает продавать во всем мире до 5,5 миллиона электрифицированных моделей (то есть включая и гибриды), примерно миллион из которых будут стопроцентными электромобилями.