Лукашенко - о «Динамо»: Тащить легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф - нам такие игры не надо

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко на встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который также председательствует в наблюдательном совете хоккейного клуба «Динамо-Минск», обсудил, как сейчас обстоят дела в команде, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко заявил, что хоккейный клуб «Динамо-Минск» должен делать ставку на белорусских игроков. Он подчеркнул, что в стране не собираются финансировать легионеров.

— Надо брать своих ребят. Естественно, три-четыре легионера: вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Да, надо кто-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть, — потребовал он.

В конце февраля — начале марта минское «Динамо» сыграло суперсерию против сборной клубов экстралиги. Александр Лукашенко напомнил, что решение организовать этот турнир было принято неслучайно.

— Вы сами видели, что наши ни в чем не уступали тем динамовцам, которые играли в прошлом сезоне. Да, можно говорить, что там хромые, больные были. И у тех, и у тех сезон закончился, хромых хватало. Но сама суть игры показала, что, если ребята хотят играть, они играют.

Я еще раз повторяю: у каждого две ноги, две руки и голова — и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать (что тут греха таить) — пусть идут и играют. Не могут — значит, нечего с ними разговаривать.

Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф — нам такие игры не надо. Зачем бередить душу и сердца болельщиков, они же приходят и переживают, — добавил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что все усилия должны быть направлены на развитие белорусского спорта и, в частности, хоккея.