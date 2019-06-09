Источник материала: Новости Волковыска

В Волковыске мужчина неудачно нырнул в воду и едва не утонул, сообщает Гродненсая областная организация Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Инцидент произошел 8 июня на городском озере. Мужчина 1981 года рождения решил нырнуть в воду с дамбы.

«Прыжок получился неудачным. Он ударился, разбил голову, потерял сознание и начал тонуть. На спасательном посту незамедлительно отреагировали на ситуацию. Мужчину достали из воды. Ему оказали первую помощь и передали медикам», - рассказали в областной организации ОСВОД.

Еще один купающийся 8 июня был спасен в Гродно. 17-летний парень решил переплыть Неман в районе лесопарка Пышки. На середине реки он выбился из сил и начал тонуть. На помощь пришли сотрудники спасательной станции Лососно. Молодого человека вытащили из воды и доставили на берег. Спасатели-осводовцы напоминают, что купаться и отдыхать лучше на тех водоемах, где размещены спасательные станции и посты. Такие зоны отдыха есть в каждом районе области. За минувшую неделю зафиксированы три случая гибели на воде. Произошли они в Щучинском, Сморгонском и Волковысском районах. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает БЕЛТА.

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