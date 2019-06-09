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Цветочная рапсодия в Лаздунах

10.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Праздник «Цветочный калейдоскоп» — один из брендовых проектов творческих коллективов культурных учреждений района. Хозяева и главные устроители этого яркого и красочного праздника  работники  отдел культурно-массовой и просветительной работы  агрогородка Лаздуны 1

В солнечный, знойный день, ближе к вечеру в воскресенье в бывший парк магната, владельца лаздунских и окрестных земель Ипполита Корвина-Милевского превратился в настоящий цветочный рай. Бродили по парку живые экзотические цветы и наши любимые васильки, радовал глаза подсолнух, умиляла своей скромной и одновременно яркой красотой фиалка, очаровывала своим невероятным видом лилия и т.д. Это были девочки, девушки и женщины в костюмах цветов, которые приехали на праздник из всех клубных учреждений района.

Народные мастера и частные торговцы продавали свои стилизованные под цветы товары: бра, настольные лампы, заколки, браслетики, соломенные цветы, цветы в различных   стилях творческого исполнения и т.д. А чуть поодаль  выстроились в горшках, кашпо и ящиках цветы настоящие. Короче, цветы, цветы и цветы…

В программе праздника были: торжественное открытие; региональный арт-конкурс «Цветочная симфония»; детский дефиле-конкурс «Цветочный наряд», концертная программа детских творческих коллективов «Есть глаза у цветов»; концерты творческих коллективов Вороновского района и отдела культурно-массовой и просветительной работы аг.Субботники «Цветочное настроение»;  церемония награждения победителей конкурса «Цветовод-любитель –2019 Лаздунского сельсовета»;  концерт народного ансамбля народной песни «Юрацішкаўскі кірмаш» отдела культурно-массовой и просветительной работы г.п.Юратишки; танцевально-развлекательная программа «Цветы – краса земная».

Жителей и гостей агрогородка ждали многочисленные выставки, мастер-классы. В рамках арт-конкурса «Цветочная симфония» состоялась творческая презентация костюмов, оформленных цветами, или в виде цветка. Работала выставка цветочных композиций (инсталляций) на тему 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Прошла презентация и дегустация напитков, приготовленных из цветов и растений.

На цветочной ярмарке каждый смог приобрести цветы и зеленые насаждения.

Опустился вечер, но праздник продолжался. Праздник красоты цветов и творческих душ, которые сотворили это торжество для нас всех.

Цветочная рапсодия в Лаздунах

Цветочная рапсодия в Лаздунах

Цветочная рапсодия в Лаздунах

Цветочная рапсодия в Лаздунах

Цветочная рапсодия в Лаздунах

Цветочная рапсодия в Лаздунах

Цветочная рапсодия в Лаздунах

Цветочная рапсодия в Лаздунах

Цветочная рапсодия в Лаздунах

Цветочная рапсодия в Лаздунах

Цветочная рапсодия в Лаздунах

Цветочная рапсодия в Лаздунах

В. ГУЛИДОВА.

Фото автора.

 
 
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Праздник «Цветочный калейдоскоп» — один из брендовых проектов творческих коллективов культурных учреждений района. Хозяева и главные устроители этого яркого...
 
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