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На Немиге прошёл денежный дождь из 50-рублёвых купюр

10.06.2019 12:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Читатели сообщили редакции TUT.by, что в Минске прошел «денежный» дождь. Его устроили недалеко от остановки на противоположной стороне от улицы Немиги, 40: купюры летели в воздух между машинами.

Беларусы предположили, что деньги выпали из чьего-то автомобиля. Как только загорелся красный свет, пешеходы в буквальном смысле набросились на богатства: среди купюр находили в основном 50-рублевые. Некоторые видели конверты с написанными на них именами, фамилиями и отчествами. Кто-то не захотел с ними расстаться, но нашлись те, кто все-таки вызвал милицию.

ГУВД Мингорисполкома не смог прокомментировать ситуацию. Там сперва обещали уточнить подробности, а затем перестали отвечать на звонки журналистов. 

Что делать, если нашел деньги?

TUT.by напомнил о рекомендациях минской прокуратуры. Правоохранители предупреждали, что, если человек нашел и присвоил 25 500 рублей и более, его привлекут к уголовной ответственности. Если найденная сумма меньше, наступает административная ответственность. Это чревато предупреждением или штрафом до пяти базовых величин (127,5 рубля).

Фото обложки носит иллюстративный характер.

 
Теги: Минск
 
 
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Читатели сообщили редакции TUT.by, что в Минске прошел «денежный» дождь. Его устроили недалеко от остановки на противоположной стороне от улицы Немиги, 40: купюры...
 
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