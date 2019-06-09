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На Немиге прошёл денежный дождь из 50-рублёвых купюр
Источник материала: KYKY>
Читатели сообщили
Беларусы предположили, что деньги выпали из чьего-то автомобиля. Как только загорелся красный свет, пешеходы в буквальном смысле набросились на богатства: среди купюр находили в основном 50-рублевые. Некоторые видели конверты с написанными на них именами, фамилиями и отчествами. Кто-то не захотел с ними расстаться, но нашлись те, кто все-таки вызвал милицию.
ГУВД Мингорисполкома не смог прокомментировать ситуацию. Там сперва обещали уточнить подробности, а затем перестали отвечать на звонки журналистов.
Что делать, если нашел деньги?
TUT.by
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Читатели сообщили редакции TUT.by, что в Минске прошел «денежный» дождь. Его устроили недалеко от остановки на противоположной стороне от улицы Немиги, 40: купюры...
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