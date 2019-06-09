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Европейские игры закончатся масштабным опен-эйром в «Дримлэнде»
Источник материала: Tut.by
В честь
Bright Open Air — именно такое название носит день закрытия Фестивальной зоны в парке «Дримлэнд». И это последний шанс проводить Европейские игры и поставить яркую музыкальную точку в
L.B.ONE
Один из самых талантливых французских продюсеров и диджеев. Трек L.B.One под названием Tired Bones стал абсолютным хитом, завоевав первую строчку российского Shazam и получив 6 миллионов просмотров на YouTube.
Filatov & Karas
Российский музыкальный проект, известный своими ремиксами и композициями в стиле дип-хаус. Широкую известность принес ремикс на композицию Имани «The Good, The Bad и Crazy», возглавивший чарт российского iTunes, получив ротации на радио и войдя в список 20 самых продаваемых песен в российском iTunes за 2015 год.
Rompasso
Лидер европейских чартов. Его трек Angetenar набрал более 127 млн просмотров.
На трех сценах Фестивальной зоны выступят: Slider & Magnit, Feel, Argaba, Asaga, Goom Gum, Alex Mad, Gleb Glebov, Dania, Lucarelli, Nina Indi, Mihas и другие. Гостей фестиваля ждет музыкальный фестиваль до четырех утра, масштабное лазерное шоу, большой фудкорт и много развлечений.
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В честь закрытия Фестивальной зоны II Европейских игр 2 июля в парке «Дримлэнд» пройдет опен-эйр. Объявляем хедлайнеров.
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