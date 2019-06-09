Европейские игры закончатся масштабным опен-эйром в «Дримлэнде»

Источник материала: Tut.by

В честь закрытия Фестивальной зоны II Европейских игр 2 июля в парке « Дримлэнд » пройдет масштабный опен-эйр.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Bright Open Air — именно такое название носит день закрытия Фестивальной зоны в парке «Дримлэнд». И это последний шанс проводить Европейские игры и поставить яркую музыкальную точку в 12-дневном фестивале . Собрали имена хедлайнеров, которые выступят 2 июля на закрытии.

L.B.ONE

Один из самых талантливых французских продюсеров и диджеев. Трек L.B.One под названием Tired Bones стал абсолютным хитом, завоевав первую строчку российского Shazam и получив 6 миллионов просмотров на YouTube.

Filatov & Karas

Российский музыкальный проект, известный своими ремиксами и композициями в стиле дип-хаус. Широкую известность принес ремикс на композицию Имани «The Good, The Bad и Crazy», возглавивший чарт российского iTunes, получив ротации на радио и войдя в список 20 самых продаваемых песен в российском iTunes за 2015 год.

Rompasso

Лидер европейских чартов. Его трек Angetenar набрал более 127 млн просмотров.

На трех сценах Фестивальной зоны выступят: Slider & Magnit, Feel, Argaba, Asaga, Goom Gum, Alex Mad, Gleb Glebov, Dania, Lucarelli, Nina Indi, Mihas и другие. Гостей фестиваля ждет музыкальный фестиваль до четырех утра, масштабное лазерное шоу, большой фудкорт и много развлечений.

Когда: 2 июля, 10.00. Где: « Дримлэнд ». Сколько: 20 рублей. В день мероприятия стоимость будет выше. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также

Стал известен финальный лайн-ап Фестивальной зоны II Европейских игр

Главные вечеринки этой недели ищите тут

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на Фестиваль Евроигр App Store Google Play