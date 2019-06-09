ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европейские игры закончатся масштабным опен-эйром в «Дримлэнде»

10.06.2019 12:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В честь закрытия Фестивальной зоны II Европейских игр 2 июля в парке «» пройдет масштабный опен-эйр.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Bright Open Air — именно такое название носит день закрытия Фестивальной зоны в парке «Дримлэнд». И это последний шанс проводить Европейские игры и поставить яркую музыкальную точку в 12-дневном фестивале. Собрали имена хедлайнеров, которые выступят 2 июля на закрытии.

L.B.ONE

Один из самых талантливых французских продюсеров и диджеев. Трек L.B.One под названием Tired Bones стал абсолютным хитом, завоевав первую строчку российского Shazam и получив 6 миллионов просмотров на YouTube.

Filatov & Karas

Российский музыкальный проект, известный своими ремиксами и композициями в стиле дип-хаус. Широкую известность принес ремикс на композицию Имани «The Good, The Bad и Crazy», возглавивший чарт российского iTunes, получив ротации на радио и войдя в список 20 самых продаваемых песен в российском iTunes за 2015 год.

Rompasso

Лидер европейских чартов. Его трек Angetenar набрал более 127 млн просмотров.

На трех сценах Фестивальной зоны выступят: Slider & Magnit, Feel, Argaba, Asaga, Goom Gum, Alex Mad, Gleb Glebov, Dania, Lucarelli, Nina Indi, Mihas и другие. Гостей фестиваля ждет музыкальный фестиваль до четырех утра, масштабное лазерное шоу, большой фудкорт и много развлечений.

Когда: 2 июля, 10.00.

Где: «».

Сколько: 20 рублей. В день мероприятия стоимость будет выше.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также
Стал известен финальный лайн-ап Фестивальной зоны II Европейских игр
Главные вечеринки этой недели ищите тут

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на Фестиваль Евроигр

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В честь закрытия Фестивальной зоны II Европейских игр 2 июля в парке «Дримлэнд» пройдет опен-эйр. Объявляем хедлайнеров.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Немиге прошёл денежный дождь из 50-рублёвых купюр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика