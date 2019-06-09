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В Минске вырос дефицит рабочих и медиков. Каких работников больше всего не хватает

10.06.2019 12:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минские наниматели на начало июня нуждались почти в 18,6 тысячи работников. Больше всего вакансий — почти 11,2 тысячи — для рабочих (примерно на 1 тысячу больше, чем Минске не хватает 17 тысяч работников. Топ самых дефицитных профессий">месяцем ранее). Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких рабочих и специалистов больше всего требуется в столице.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске за май выросло число вакансий по некоторым рабочим профессиям — для поваров, продавцов, уборщиков помещений, некоторых строителей. А вот для водителей автомобилей, к примеру, стало меньше предложений от нанимателей — 485 на начало июня против 523 месяцем ранее.

Среди рабочих сейчас больше всего не хватает продавцов (631), поваров (593), уборщиков помещений (539), водителей автомобилей (485), контроллеров-кассиров (361). Для грузчиков службы занятости могут предложить 210 вакансий, для санитарок — 222, для подсобных рабочих — 247.

По-прежнему востребованы некоторые строительные профессии. Среди них — каменщики (250 вакансий), арматурщики (251), маляры (286), плотники-бетонщики (259), штукатуры (235). К примеру, спрос на каменщиков и арматурщиков за май вырос, а на плотников-бетонщиков и маляров упал.

Ранее в Беларуси приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители.

Среди специалистов больше всего в дефиците инженеры (760 вакансий), медсестры (744), врачи (591). При этом число вакансий для медиков за май выросло. К примеру, для медсестер на начало мая было 726 вакансий, а для врачей — 564.

Напомним, ранее в Беларуси неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции медиков. К примеру, чтобы удержать уезжающих на заработки медиков, планируют подготовить постановление, по которому можно будет доплачивать отдельным специалистам, работающим в медицине, за специфику труда.

Среди других специалистов в Минске востребованы директора (233 вакансии), фельдшеры (176), бухгалтеры (114), воспитатели (144), менеджеры (137), начальники отделов (135).

Уровень зарегистрированной безработицы на начало июня в Минске составил 0,1% от экономически активного населения. Средний размер пособия по безработице составил 24,73 рубля, месяцем ранее — 26,5 рубля.

Напомним, в Беларуси продолжает расти дефицит работников. Сейчас в общереспубликанском банке вакансий размещено почти 90 тысяч предложений от нанимателей. К примеру, на начало мая было чуть больше 80 тысяч предложений от нанимателей.

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Теги: Минск
 
 
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