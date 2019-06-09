Аномальная жара в Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности

До +33 градусов прогнозируют синоптики на 11-12 июня в Беларуси. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 11 и 12 июня днем температура воздуха в стране может повыситься до +33 °С, в Минске обещают +31 °С.

Так, 11 июня ночью ожидается +19, днем – до +31, вероятность дождя – минимальна. Ветер – юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

В последующие дни тоже будет жарко.