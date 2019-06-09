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Постоянно рядом с первым лицом. Как Тетерин "пережил" старых друзей Лукашенко

10.06.2019 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В чем феномен бывшего теннисиста, который уже два десятилетия не выпадает из ближайшего окружения руководителя Беларуси?

Постоянно рядом с первым лицом. Как Тетерин "пережил" старых друзей Лукашенко
Фото: nn.by
Во время велосипедной прогулки по Болбасово из старой гвардии приближенных к Александру Лукашенко был только Сергей Тетерин. Что лишний раз подтвердило его особый статус среди политической элиты Беларуси. В ближайшее окружение руководителя страны входило довольно много людей, но Тетерин смог там задержаться больше, чем на 20 лет. 

Кто сегодня вспомнит, например, о бывшем биатлонисте Сергее Булыгине, косившем когда-то траву с первым лицом, или бывшем помощнике президента Николае Адашкевиче, копавшему картошку в Дроздах?

UDF.BY называет возможные причины долголетия Тетерина в ближайшем окружении руководителя Беларуси. 


Фото: president.gov.by

Отказался от бизнес-амбиций

Бывший теннисист, приобщивший в 90-х к этому виду спорта Лукашенко, мог желать выстроить бизнес-империю, имея высокое покровительство. Но о том, что Тетерин серьезно занимается предпринимательством, стало известно, только в 2010-е.

Бывший теннисист является учредителем и директором холдинга «БелГлобалСтарт», который занимается продажей мебели и питания, управляет сетью кинобаров. Только несколько месяцев назад стало широко известно, что Сергей Тетерин – совладелец ТНТ-International.

Как бизнесмен Тетерин продолжает держаться в тени и, по всей видимости, не претендует на разрастание своего дела до впечатляющих масштабов. В свежем рейтинге успешных бизнесменов от «Ежедневника» Тетерину отвели достаточно скромную 108-ю строчку. 

Это его отличает, например, от бывшего борца Юрия Чижа, долгое время считавшимся главным бизнесменом в стране. Предприниматель плохо влиял на репутацию Лукашенко и в результате оказался на грани краха.

Тетерин не напрягал руководителя страны скандалами из-за бизнеса. И вряд ли он вообще выглядит в его глазах серьезным предпринимателем, что может вызвать у Лукашенко подозрения и нехорошие мысли.

Исполнял для Лукашенко множество ролей

Из ближайшего окружения руководителя Беларуси середины 90-х на сегодняшний день остались, кажется, только двое: Сергей Тетерин и Михаил Захаров. Но бывший теннисист выгодно отличается от бывшего хоккеиста универсальностью.

Захаров предпочитает оставаться исключительно тренером, не рискуя брать на себя административные функции. А Тетерин поработал заместителем министра спорта, помощником президента по спорту, директором спорткомплекса «Раубичи», вице-президентом НОК. С последней должности он был отправлен Лукашенко в отставку за слабые результаты на Олимпиаде-2012. Но главное, что Тетерин продемонстрировал готовность брать на себя ответственность. Теперь он руководит федерацией тенниса.

Это выглядит заметным бонусом к готовности косить траву и убирать урожай по звонку помощников Лукашенко.

Присматривал за Колей 

Еще одна из причин доверия Лукашенко к Тетерину – он смог поладить с его младшим сыном. Долгое время Коля появлялся в сопровождении бывшего теннисиста, присматривавшего за ним.

Лукашенко дарит Тетерину подарки, они вместе смотрят телевизор

Порой в высказываниях Тетерина или знакомых с ним людей проскальзывают факты, свидетельствующие о его очень близких отношениях с руководителем страны. Бывший теннисист рассказывал, что Лукашенко подарил ему овчарку по кличке Майк, попугая Кешу и кота Тома. За помощь в уборке урожая Тетерин получает картошку, арбузы и дыни. 

Несколько месяцев назад Тетерин позвонил белорусской теннисистке Арине Соболенко и сообщил, что смотрел ее игру по телевизору вместе с Лукашенко. По всей видимости, отношения бывшего теннисиста и руководителя страны продолжают оставаться безоблачными.



 
 
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