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СМИ: Ким Чен Ын скормил своего генерала пираньям
Источник материала: Партизан
Северокорейский лидер заподозрил военного в подготовке переворота.
Ким Чен Ын / Фото: m.forocoches.com
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын казнил генерала, приказав бросить его в аквариум с пираньями. Об этом пишет таблоид
По данным издания, генерала заподозрили в подготовке государственного переворота. Его привели в резиденцию Ким Чен Ына Ренсонг, где был установлен огромный аквариум с пираньями, якобы специально привезенный из Бразилии. Генералу порезали руки и ноги и бросили в воду.
Ким Чен Ын якобы взял идею для казни из фильма про Джеймса Бонда "Шпион, который меня любил". В нем злодей Карл Стромберг бросал своих противников в аквариум с акулами.
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Северокорейский лидер заподозрил военного в подготовке переворота.
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