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СМИ: Ким Чен Ын скормил своего генерала пираньям

10.06.2019 12:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Северокорейский лидер заподозрил военного в подготовке переворота.


Ким Чен Ын / Фото: m.forocoches.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын казнил генерала, приказав бросить его в аквариум с пираньями. Об этом пишет таблоид Daily Star со ссылкой на источник в британской разведке.

По данным издания, генерала заподозрили в подготовке государственного переворота. Его привели в резиденцию Ким Чен Ына Ренсонг, где был установлен огромный аквариум с пираньями, якобы специально привезенный из Бразилии. Генералу порезали руки и ноги и бросили в воду.

Ким Чен Ын якобы взял идею для казни из фильма про Джеймса Бонда "Шпион, который меня любил". В нем злодей Карл Стромберг бросал своих противников в аквариум с акулами.

 Согласно подсчетам британской разведки, с момента прихода к власти северокорейский лидер казнил 16 высокопоставленных чиновников и военных.

 "Ким правит страхом. Многие враги государства казнены публично. Он хочет, чтобы все знали, включая его самых доверенных помощников, что им грозит очень неприятная смерть, если он заподозрит их в предательстве", – сказал источник издания.


 
 
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Северокорейский лидер заподозрил военного в подготовке переворота.
 
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