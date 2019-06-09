Хотимск во второй раз стал победителем областного конкурса на лучшее благоустройство

Источник материала: Новости Хотимска

В конце мая Могилевский областной исполнительный комитет подвел итоги ежегодного смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Могилевской области в 2018 году. Решением определены победители в четырех номинациях. В своей категории Хотимск уже во второй раз признан победителем, разделив первенство с г.п. Краснополье. Городские поселки будут награждены премией в размере 2000 базовых величин каждому. Премия будет направлена на дальнейшее благоустройство нашего городка.



Смотр-конкурс проводится в течение года. Оценивается и эстетичесский вид населенного пункта, и система поддержания порядка, и озеленение и многие другие факторы.