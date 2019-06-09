ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хотимск во второй раз стал победителем областного конкурса на лучшее благоустройство

10.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

В конце мая Могилевский областной исполнительный комитет подвел итоги ежегодного смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Могилевской области в 2018 году.  Решением определены победители в четырех номинациях. В своей категории Хотимск уже во второй раз признан победителем, разделив первенство с г.п. Краснополье. Городские поселки будут награждены премией в размере 2000 базовых величин каждому. Премия будет направлена на дальнейшее благоустройство нашего городка.Хотимск во второй раз стал победителем областного конкурса на лучшее благоустройство

Смотр-конкурс проводится в течение года. Оценивается и эстетичесский вид населенного пункта, и система поддержания порядка, и озеленение и многие другие факторы.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце мая Могилевский областной исполнительный комитет подвел итоги ежегодного смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Могилевской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цветочная рапсодия в Лаздунах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика