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Овсяные хлопья в борьбе с солнечными ожогами

10.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Многим известно, что овсянка считается природным составом в облегчении солнечных ожогов. Геркулес активно воздействует на поражённые участки, в короткие сроки подавляет зуд и воспалительные процессы.

Научно доказанным фактом является то, что овёс обладает противовоспалительным эффектом. В свою очередь подобное свойство необходимо для успокоения повреждённой кожи от воздействия агрессивных ультрафиолетовых лучей.

Чтобы создать действенное средство вам необходимо приготовить стандартную порцию жидкой каши из овсяных хлопьев. Поместите состав в холодильную камеру на 2 часа. После этого распределите смесь на воспалённые участки тела, ждите высыхания.

Далее примите прохладный душ. Удаляйте кашу с особой осторожностью потому как, она оказывает слабое отшелушивающее действие. Таким образом старайтесь не раздражать обожжённую кожу.

Помимо хлопьев вы можете приобрести овсяную муку. Состав распространён на полках аптек. Всыпьте большое количество муки в ванну с прохладной водой. Размешайте и приступайте к водным процедурам.

Овсяные хлопья можно самостоятельно переработать в муку. Пропустите стандартную тарелку сырья через блендер. В результате у вас должен получиться продукт мелкого помола. При необходимости повторите манипуляцию.

В случае, если у вас поражён небольшой участок тела, достаточно сделать примочку. Поместите горсть хлопьев в марлевую ткань. Замочите продукт на 10 минут в прохладной водице. Систематически прикладывайте компресс на треть часа.

 
 
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Многим известно, что овсянка считается природным составом в облегчении солнечных ожогов. Геркулес активно воздействует на поражённые участки, в короткие сроки...
 
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