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Белорусские гимнастки готовят к II Европейским играм сложную программу — Черкашина

10.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Белорусские спортсменки в художественной гимнастике готовят к II Европейским играм сложную программу. Об этом рассказала старший тренер национальной команды Любовь Черкашина.

По сравнению с I Европейскими играми в Баку, где белоруски завоевали шесть наград в этом виде спорта, состав команды изменился. «Тренерский штаб принял решение о выступлении на II Европейских играх в индивидуальных видах Екатерины Галкиной, хотя и Анастасия Салос, и Алина Горносько, и Юлия Евчик усиленно готовятся. В групповых упражнениях на помост «Минск-Арены» выйдут Арина Цицилина, Анна Гайдукевич, Анна Швайба, Анастасия Рыбакова и Карина Ермоленко. Планы на домашний турнир у нас самые амбициозные. В групповых упражнениях подготовили сложную и интересную программу, особенно с пятью мячами. Как тренер, я вижу это исполнение каждый день, но каждый раз оно вызывает много положительных эмоций», — рассказала Любовь Черкашина.

На турнир по художественной гимнастике II Европейских игр в Минск приедут сильнейшие гимнастки. Выступят первые номера из России, Украины, Израиля, Болгарии. Тренер считает, что борьба за награды будет очень серьезная. «Билеты на наш вид спорта пользуются высоким спросом, и я уверена, зрители не пожалеют, что пришли на «Минск-Арену», — добавила Любовь Черкашина.

Во время II Европейских игр с 22 по 23 июня на помосте в «Минск-Арене» будет разыграно 8 комплектов наград в художественной гимнастике.

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские спортсменки в художественной гимнастике готовят к II Европейским играм сложную программу. Об этом рассказала старший тренер национальной команды...
 
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