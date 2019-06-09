Белорусские гимнастки готовят к II Европейским играм сложную программу — Черкашина

Источник материала: Новости Хотимска

Белорусские спортсменки в художественной гимнастике готовят к II Европейским играм сложную программу. Об этом рассказала старший тренер национальной команды Любовь Черкашина.

По сравнению с I Европейскими играми в Баку, где белоруски завоевали шесть наград в этом виде спорта, состав команды изменился. «Тренерский штаб принял решение о выступлении на II Европейских играх в индивидуальных видах Екатерины Галкиной, хотя и Анастасия Салос, и Алина Горносько, и Юлия Евчик усиленно готовятся. В групповых упражнениях на помост «Минск-Арены» выйдут Арина Цицилина, Анна Гайдукевич, Анна Швайба, Анастасия Рыбакова и Карина Ермоленко. Планы на домашний турнир у нас самые амбициозные. В групповых упражнениях подготовили сложную и интересную программу, особенно с пятью мячами. Как тренер, я вижу это исполнение каждый день, но каждый раз оно вызывает много положительных эмоций», — рассказала Любовь Черкашина.

На турнир по художественной гимнастике II Европейских игр в Минск приедут сильнейшие гимнастки. Выступят первые номера из России, Украины, Израиля, Болгарии. Тренер считает, что борьба за награды будет очень серьезная. «Билеты на наш вид спорта пользуются высоким спросом, и я уверена, зрители не пожалеют, что пришли на «Минск-Арену», — добавила Любовь Черкашина.

Во время II Европейских игр с 22 по 23 июня на помосте в «Минск-Арене» будет разыграно 8 комплектов наград в художественной гимнастике.

БЕЛТА