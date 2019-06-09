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Закупочные цены на огурцы «прыгают», словно на батуте

10.06.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Утром в Ольшанах давали 60 копеек за килограмм, вечером уже 80.

Закупочные цены на огурцы «прыгают», словно на батуте

Как рассказали Медиа-Полесью читатели, до конца прошлой недели цена за 1 килограмм огурцов на оптовых рынках Ольшан и Белоуши колебалась от 30 до 45 копеек.

Всё зависит от спроса и предложения, от объёма поставляемой на рынок продукции и числа скупщиков.

В воскресенье и понедельник утром в Белоуше давали уже по 60 копеек за килограмм. Как правило, скупщики овощей приезжают сюда с рассветом: всего 5-6 машин. Быстренько загружаются свежевыбранными из парников огурцами и уезжают по точкам сбыта. После 07.30 на оптовом рынке в Белоуше уже никого нет.

В Ольшанах оптовый рынок работает весь день. И поднимать цену при обилии товара скупщики не спешат. Тем не менее, делать это им приходится. Утром 9 июня они платили по 60 копеек за килограмм, в полдень – по 70 копеек, к вечеру цена поднялась до 80 копеек за килограмм.

Причин повышения цены несколько. В текущем году огурцов на Столинщине меньше, чем прошлые годы, говорят овощеводы. У многих растения погибли от избытка влаги в результате обильных майских дождей, затем был резкий подъём уровня воды в Горыни, вода подтопила парники в прибрежной зоне.

Есть одна веская причина того, что в воскресенье огурцов на оптовый рынок в Ольшанах поступает меньше, – религиозная. Для значительной части местного населения этот день строго является нерабочим. Огурцы в этих семьях не выбирают и не сдают. Горячая пора у них начнётся в понедельник, то есть, сегодня.

От предлагаемых объёмов будет зависеть закупочная цена.

 
 
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  Утром в Ольшанах давали 60 копеек за килограмм, вечером уже 80. Как рассказали Медиа-Полесью читатели, до конца прошлой недели цена за 1 килограмм огурцов на...
 
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