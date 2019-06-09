 «К мужу вывези меня, он с тобой разберется». Жители в Пинске не дали уехать пьяной даме на Porsche

Источник материала: Виртуальный Брест

В пинском дворе вчера возникла нервная ситуация, в которой был предусмотрен черный Porsche, разгоряченная дама в штанах, недовольные жители и милицейский наряд с наручниками. Очевидцы говорят, что женщина повредила свой автомобиль, после чего местные жители позвонили в милицию и не дали ей уехать. Дальше общение совсем не задалось. Фото и видео с места событий публикует частная группа «Пинск ГАИ».





Как все происходило на самом деле и было ли ДТП, теперь выясняют в милиции. По видео можно предположить, что девушка рвется в автомобиль, но ее не пускает мужчина.

Следующий ролик посвящен общению с милиционерами. Оно сопровождается бурной жестикуляцией и несвязной речью. После того как сержант получает толчок в грудь, дело доходит до наручников.

Пока известно, что у Porsche ободрана задняя часть. Но когда, где и за что цеплялся автомобиль, непонятно.

— Неизвестно, в нашем ли дворе это было, люди бежали за ней из соседнего, — рассказали Onliner местные жители. — Потом ребята ездили по ее маршруту, битых машин не нашли. Скорее всего, где-то между домами притерлась...









Задержанная — гражданка Беларуси, но живет в России. По предварительной информации милиции, там находится муж девушки, к которому она предлагала себя вывезти. Известно, что в 2006 году в Беларуси она была лишена водительского удостоверения за пьяное вождение, уехала в РФ и там получила российские права

В Пинске местные жители помогли сотрудникам ГАИ задержать женщину-водителя, которая управляла автомобилем в состоянии опьянения, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук. В милицию обратились жильцы дома по проспекту Жолтовского. Очевидцы рассказали о неадекватном поведении на проезжей части водителя автомобиля Porsche с российскими регистрационными номерами. Незамедлительно выехал наряд ГАИ . За рулем иномарки оказалась минчанка 1983 года рождения. Женщина была пьяна - почти 3 промилле в парах выдыхаемого воздуха. В отношении нарушительницы составлен протокол по ч.1 ст.18.16 (вождение в состоянии опьянения) КоАП. В ходе разбирательства инспекторы установили, что с 2004 года жительница столицы лишена права управления транспортными средствами в Беларуси. Женщина полагала, что обойдет закон, сменив фамилию после замужества и получив права российского образца. На нее будет составлен административный материал по ч.1 ст.18.19 (вождение без прав) КоАП.