ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«К мужу вывези меня, он с тобой разберется». Жители в Пинске не дали уехать пьяной даме на Porsche

10.06.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В пинском дворе вчера возникла нервная ситуация, в которой был предусмотрен черный Porsche, разгоряченная дама в штанах, недовольные жители и милицейский наряд с наручниками. Очевидцы говорят, что женщина повредила свой автомобиль, после чего местные жители позвонили в милицию и не дали ей уехать. Дальше общение совсем не задалось. Фото и видео с места событий публикует частная группа «Пинск ГАИ».

«К мужу вывези меня, он с тобой разберется». Жители в Пинске не дали уехать пьяной даме на Porsche

Как все происходило на самом деле и было ли ДТП, теперь выясняют в милиции. По видео можно предположить, что девушка рвется в автомобиль, но ее не пускает мужчина.

Следующий ролик посвящен общению с милиционерами. Оно сопровождается бурной жестикуляцией и несвязной речью. После того как сержант получает толчок в грудь, дело доходит до наручников.

Пока известно, что у Porsche ободрана задняя часть. Но когда, где и за что цеплялся автомобиль, непонятно.

— Неизвестно, в нашем ли дворе это было, люди бежали за ней из соседнего, — рассказали Onliner местные жители. — Потом ребята ездили по ее маршруту, битых машин не нашли. Скорее всего, где-то между домами притерлась...

«К мужу вывези меня, он с тобой разберется». Жители в Пинске не дали уехать пьяной даме на Porsche
 «К мужу вывези меня, он с тобой разберется». Жители в Пинске не дали уехать пьяной даме на Porsche

Задержанная — гражданка Беларуси, но живет в России. По предварительной информации милиции, там находится муж девушки, к которому она предлагала себя вывезти. Известно, что в 2006 году в Беларуси она была лишена водительского удостоверения за пьяное вождение, уехала в РФ и там получила российские права

В Пинске местные жители помогли сотрудникам ГАИ задержать женщину-водителя, которая управляла автомобилем в состоянии опьянения, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В милицию обратились жильцы дома по проспекту Жолтовского. Очевидцы рассказали о неадекватном поведении на проезжей части водителя автомобиля Porsche с российскими регистрационными номерами. Незамедлительно выехал наряд ГАИ. За рулем иномарки оказалась минчанка 1983 года рождения. Женщина была пьяна - почти 3 промилле в парах выдыхаемого воздуха.

В отношении нарушительницы составлен протокол по ч.1 ст.18.16 (вождение в состоянии опьянения) КоАП. В ходе разбирательства инспекторы установили, что с 2004 года жительница столицы лишена права управления транспортными средствами в Беларуси. Женщина полагала, что обойдет закон, сменив фамилию после замужества и получив права российского образца. На нее будет составлен административный материал по ч.1 ст.18.19 (вождение без прав) КоАП.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В пинском дворе вчера возникла нервная ситуация, в которой был предусмотрен черный Porsche, разгоряченная дама в штанах, недовольные жители и милицейский наряд с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские гимнастки готовят к II Европейским играм сложную программу — Черкашина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика