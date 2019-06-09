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«К мужу вывези меня, он с тобой разберется». Жители в Пинске не дали уехать пьяной даме на Porsche
10.06.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В пинском дворе вчера возникла нервная ситуация, в которой был предусмотрен черный Porsche, разгоряченная дама в штанах, недовольные жители и милицейский наряд с наручниками. Очевидцы говорят, что женщина повредила свой автомобиль, после чего местные жители позвонили в милицию и не дали ей уехать. Дальше общение совсем не задалось. Фото и видео с места событий
Как все происходило на самом деле и было ли ДТП, теперь выясняют в милиции. По видео можно предположить, что девушка рвется в автомобиль, но ее не пускает мужчина.
Следующий ролик посвящен общению с милиционерами. Оно сопровождается бурной жестикуляцией и несвязной речью. После того как сержант получает толчок в грудь, дело доходит до наручников.
Пока известно, что у Porsche ободрана задняя часть. Но когда, где и за что цеплялся автомобиль, непонятно.
— Неизвестно, в нашем ли дворе это было, люди бежали за ней из соседнего, — рассказали Onliner местные жители. — Потом ребята ездили по ее маршруту, битых машин не нашли. Скорее всего, где-то между домами притерлась...
Задержанная — гражданка Беларуси, но живет в России. По предварительной информации милиции, там находится муж девушки, к которому она предлагала себя вывезти. Известно, что в 2006 году в Беларуси она была лишена водительского удостоверения за пьяное вождение, уехала в РФ и там получила российские права
В Пинске местные жители помогли сотрудникам
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В пинском дворе вчера возникла нервная ситуация, в которой был предусмотрен черный Porsche, разгоряченная дама в штанах, недовольные жители и милицейский наряд с...
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