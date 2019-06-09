Опасная ситуация на перекрестке: едва не столкнулись автомобиль и мотоцикл

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера в Кобрине, на перекрестке улиц Дзержинского и 700-летия Кобрина, едва не столкнулись автомобиль и мотоцикл. Это попало на запись камеры видеонаблюдения, видео на нашем форуме опубликовал пользователь KOIN_Kobrin. Можно оценить действия обоих водителей.





Водитель белого легкового автомобиля и мотоциклист двигались во встречных направлениях. Автомобиль поворачивал налево, мотоцикл ехал прямо. Кто обязан был уступить дорогу на перекрестке?

«Печального исхода удалось избежать, но все могло бы быть совершенно иначе. А ведь именно так зачастую, к сожалению, и происходит», — написал автор видео.

Напомним, что по Правилам дорожного движения (п. 103) при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо. При повороте налево транспортное средство должно двигаться как можно ближе к центру перекрестка, если дорожными знаками (горизонтальной дорожной разметкой) не предписан иной порядок движения, при этом поворачивающее налево встречное транспортное средство должно находиться справа (п. 65.1).