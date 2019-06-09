Синоптики — о погоде на неделю: Жара усилится. В Бресте до +33

Источник материала: Виртуальный Брест

На этой неделе в Беларуси усилится жара, в дневные часы максимальная температура воздуха во многих районах превысит +30°С. На фоне повышенного давления будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине недели местами не обойдется без локальных грозовых дождей, сообщает Белгидромет.





Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

11июня в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит от +11°С на севере до +19°С на юге, максимальная температура днем +27 +33°С.

В среду преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +14 +20°С, максимальная температура днем +26 +33°С.





13июня ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха минимальная ночью +16 +21°С, максимальная температура днем +27 +34°С.

14июня (пятница) ночью в отдельных районах по западу, днем местами по стране пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +14 +21°С, максимальная температура днем +27 +34°С.

Специалисты напоминают, что в связи с жаркой погодой возрастает пожароопасность лесов — необходимо быть осторожным с огнем.

На сегодняшний день запреты и ограничения на посещение лесов введены в 13 районах Минской, Гомельской и Могилевской областей. Данную информацию можно уточнить на онлайн-карте Министерства лесного хозяйства.