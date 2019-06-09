Договор ренты, пьянство, смерть. Куницкому досталась еще одна квартира в Минске

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Татьяна Серафимовна позвонила в редакцию, когда прочла историю Галины Юхнович, где суд встал на сторону 90-летней минчанки и расторг сомнительный договор ренты с Евгением Куницким . «У меня такая же история, но с плохим концом. В 2006 году друг Женя Новиков, у которого, кроме нас с мужем, никого не было, завещал мне свою однокомнатную квартиру. Три года назад к нему стали приезжать какие-то люди, он стал сильно выпивать. В последнее время Женя был как будто не в себе, а в феврале неожиданно умер. В то время я уехала на несколько недель, а когда вернулась, то была ошарашена новостью: Женю кремировали, и у него есть наследники. Но какие могут быть наследники, если он из детдома, всю жизнь был один? В БТИ дали справку: в 2016 году Женя Новиков заключил договор ренты с Евгением Куницким, тем самым молодым парнем, о котором вы писали. Уверена, что здесь что-то не так…»

История и правда оказалась странной. REALTY.TUT.BY попытался в ней разобраться.



Дом в переулке Кабушкина, где жил Женя Новиков

Сын полка

Женю Новикова знали во дворе почти все. Жил он на первом этаже хрущевки, расположенной в некогда закрытом военном городке в районе станции метро «Партизанская». Сейчас это переулок Кабушкина, 7. Служил здесь же, в воинской части.

Про таких, как он, говорят «бедовый». Беды, по словам Татьяны Серафимовны, цеплялись к Жене с самого начала: мать от него отказалась, вырос в детском доме, и даже когда повзрослел, не пытался искать родственников — был сильно обижен.





Друзья-сослуживцы, зная его историю, относились к нему с сочувствием, в свое время дошли даже до министра обороны и в итоге выбили ему отдельную квартиру в районе Комаровки на Куйбышева. Надавили на то, что парень сирота.

— Женя из Тверской области, из России. Он был спортивный, увлекался лыжами и волейболом. Когда приехал в Беларусь, точно не знаю. Они вместе с моим мужем служили в одной военной части, а в 1995 году Женя поселился в нашем доме в соседнем подъезде. Он даже не пожил в той квартире на Куйбышева, потому что нашелся один «ушлый товарищ» из сослуживцев, который уговорил его на обмен. Женька согласился, потому что эта квартира, где он жил, была рядом с военной частью. Товарищ этот так провернул обмен, что в «однушке» остались прописанными его жена с двумя детьми, — рассказывает Татьяна Серафимовна.

Выписать посторонних людей из собственной квартиры Новикову удалось лишь в 2003 году, когда в историю вмешался его сослуживец Анатолий Епихин и помог с исковым заявлением в суд.



Женя Новиков хранил у Татьяны Серафимовны все свои документы

Однако «ушлый товарищ», устроивший обмен, не отставал от Новикова и настоял на совместном бизнесе. Заключался он в том, что они покупали где-то мороженную селедку, солили ее в Жениной ванной и потом продавали на рынке, вспоминает Татьяна Серафимовна.

Уже тогда, по ее наблюдениям, Женя стал выпивать, из-за чего окончательно вылетел из армии в 2003 году (первый раз хотели уволить в 1996 году, но друзья за него поручились. — Прим. TUT.BY).

Сослуживцы позже расскажут: было время, когда Женя даже пиво не пил. Что потом случилось и почему он стал выпивать, никто до сих пор и не понял.

Именно после увольнения из армии, уверена Татьяна Серафимовна, у Новикова начались серьезные проблемы.



Татьяна Серафимовна долгое время помогала Жене

— Как только Женя остался не при деле и один, у него началась полоса неприятностей. Сначала его сбила машина, да так, что из больницы выписался с загипсованной ногой от пятки до бедра. И если мой муж, рано ушедший на пенсию, хоть что-то получал, то Женя — ничего. Он у нас стал обедать, поэтому борщ варился вот в таких кастрюлях, — показывает руками Татьяна Серафимовна.

«Серафимовна, наверное, я допустил ошибку»

Бывшие сослуживцы Жени, устроившись на гражданке, неоднократно помогали ему с работой, однако тот нигде долго не задерживался. Денег у него, говорят, никогда не было. Соответственно, и на оплату коммуналки — тоже. К 2006 году накопился большой долг за квартиру.

— Где-то в середине января Женя рассказал, что к нему приходил юрист из ЖРЭО с двумя молодыми людьми и сказал, что эти парни хотят ему помочь погасить долг. На следующий день и правда приехали эти парни и сказали, что отвезут его показать, где он будет жить. Женя говорил, что возили его в какую-то деревню, в полупустую хату с железными кроватями. Он потом все приговаривал: «Хорошо, что я тогда был трезвый!» Говорил, что в дороге постоянно предлагали выпить вина или водки, но он отказывался, даже от воды. Женя почему-то был уверен, что если выпьет, то его оставят в этом доме, — говорит Татьяна Серафимовна.





ЖРЭО, по его словам, установило срок погашения задолженности по коммуналке до конца января 2006 года. В свой день рождения, 30 января, Новиков опять зашел к Татьяне Серафимовне и признался, что ночью кто-то пытался выбить ногами дверь его квартиры.

— У меня сердце задрожало, и я сдалась: выплатила часть его долга за коммуналку, поскольку всю сумму сразу не могла потянуть. Он полетел к юристу, показал платежку, что, мол, смотрите, начал платить! Я потихоньку начала гасить его долг. Тогда он и предложил: «Давай ты будешь платить за квартиру, а я на тебя завещание оформлю».

Татьяна Серафимовна показывает завещание, написанное Женей Новиковым и заверенное нотариусом 21 марта 2006 года. Тогда же он принес ей на хранение и папку с личными документами: свидетельством о рождении, паспортом, военным билетом, карточкой социального страхования, а также техническим паспортом на квартиру. Папка эта до сих пор у Татьяны Серафимовны.

— Он сказал, что так он будет уверен в том, что документы будут в безопасности, — говорит женщина.

Кроме документов, она показывает дневник. Он появился тогда, когда Татьяна Серафимовна стала записывать выплаты по Жениной квартире.

— 2013−2014-й — вообще вырванные годы, — говорит она. — Женя попал в ЛТП. Я не сразу узнала, где он вообще. Он сам объявился, написав мне письмо, и рассказал, что с ним приключилось.





За год, который Новиков провел в ЛТП, он написал Татьяне Серафимовне несколько писем, где благодарил за передачи, просил что-нибудь из продуктов, а также все время интересовался своей квартирой. Например, в одном из писем просил заменить замок на входной двери, потому что «ключи у участкового в РОВД, и если что случится, то не знаешь, с кого спрашивать». В другом просил: «Серафимовна, напишите, как там квартира».

Женя Новиков вернулся из ЛТП в 2015 году. Татьяна Серафимовна с ним долго обсуждала дальнейшую жизнь и просила его не пить — год же держался!



Подъезд и квартира на первом этаже, где жил Новиков. В ней новые хозяева уже заменили окна стеклопакетами

— Финансово мне было тяжело и себя, и Женю тянуть на одну пенсию. Из-за астмы нужны были лекарства, кроме них и еды — оплачивать коммуналку за обе квартиры, свою и Женину. Его же ничего не заботило. Наоборот, он стал просить у меня денег: то двадцать тысяч (до деноминации. — Прим. TUT.BY), то 100. В квартире у него был жуткий бардак, газ и свет отключены. Причем газ отключили из-за того, что система сильно закоптилась. Говорю ему: «Давай помогу тебе все отмыть, убрать квартиру». Но он как-то мягко ушел от этой темы. Тогда я в качестве эксперимента сказала, что больше не буду платить за квартиру. Он не поверил, не думал, что я перестану ему помогать. Я же на самом деле перестала платить, потому что надеялась, что он одумается и начнет хоть что-то делать.

К концу января 2016-го у Новикова накопилось 97 рублей долга за коммуналку, а также 582 неоплаченных киловатта. В феврале он пришел к Татьяне Серафимовне и попросил оплатить этот долг, принес жировку. А в сентябре — неоплаченный штраф на 180 рублей.

— Ну куда с моей пенсией еще и штрафы? Тогда Женя стал со мной ругаться, приходил часто выпившим. Говорю ему: «Приди хоть раз трезвым, давай все обсудим, разложим все по полкам». Он в ответ говорил, что ему иногда помогают какие-то друзья. Я и сама стала замечать каких-то новых людей рядом с ним. Но как они помогали? Наливали так, что Женю было не узнать.

Татьяна Серафимовна, подозревая неладное, стала записывать номера машин, которые приезжали к Жене, в свой дневник. Чаще всего, говорит она, к нему наведывались брюнетка со стрижкой каре и двое молодых людей. Один из них был невысокого роста и щуплый, второй — явно старше, спортивного телосложения.

— Его стали куда-то возить на машине, привозить обратно пьяным. Кто-то начал бить ему окна. 16 июня 2016 года Женя пришел ко мне и поскандалил. А 22 июня забрал свои документы. Я на всякий случай попросила написать расписку, потому что в то время он был постоянно пьяный.

Расписка у Татьяны Серафимовны так и лежит в Жениной папке. Он написал, что забрал паспорт, трудовую, страховое свидетельство и военный билет. Свидетельство о рождении (была только копия, оригинал он потерял. — Прим.TUT.BY), а также техпаспорт на квартиру и завещание оставил Серафимовне.

— Он был уверен, что если эти документы не попадут ни к кому плохому, то с квартирой ничего не случится.

Уже после смерти Жени Татьяна Серафимовна узнает: он забрал документы неспроста.





«Тело Жени пролежало в морге месяц»

Женя Новиков умер 11 февраля 2019 года. Ему было 55 лет. Татьяна Серафимовна к этому времени почти с ним не виделась и не общалась.

— Отношения как испортились с ним в 2016 году, толком уже и не наладились. В последние три года я реже стала приезжать в свою квартиру, смотрела за сестрой. Мне казалось, что его кто-то взял под опеку. Когда была наездами дома, замечала, что к нему приходят какие-то парни и молодая женщина. Последний раз я его видела в сентябре 2018 года. Он мне обрадовался, говорил приветливо, как будто и не было этих недомолвок. Внешне казался таким, как будто вышел из какого-то сна, а то до этого был со стеклянными глазами. Тогда и решила, что раз его постоянно навещают люди, то зачем мне к нему соваться? И он тоже ко мне не ходил, как было прежде.





О том, что в подъезде, где жил Женя, что-то произошло, Татьяна Серафимовна узнала случайно.

— Пошла зашторить занавеску и заметила, что к его подъезду приехала милиция, потом — машина СК. Было это около одиннадцати вечера. У подъезда стояли те самые парни, что приезжали к нему в последнее время. Когда в районе 2−3 ночи вынесли черный мешок с телом, мелькнула мысль, что это он. Подъехала машина с надписью «Ритуальные услуги» и адресом Ольшевского, 12. Думала, что утром перед отъездом к сестре кого-нибудь встречу и узнаю, что произошло.

Узнать, точно ли это был Женя, Татьяна Серафимовна в тот день не смогла — уехала помогать сестре и пробыла с ней несколько недель. Она узнала обо всем позже.

— Когда вернулась (где-то 10 апреля), то решила позвонить на Ольшевского, 12 и узнать, где он похоронен. Там меня ошарашили: тело кремировано. Кем и где — не ответили.

Скорее из любопытства, признается Татьяна Серафимовна, она пошла в нотариальную контору с тем завещанием, что оставил ей Женя Новиков.

— Нотариус ознакомилась с завещанием, сделала его копию и уточнила, где свидетельство о смерти. Узнав, что его у меня нет, посоветовала съездить в БТИ и навести справки о квартире. Там мне действительно выдали справку, из которой я узнала, что квартира уже не принадлежит Жене Новикову.

Оказалось, что еще в августе 2016 года Женя заключил договор ренты с Евгением Куницким. Тем самым парнем, о котором вы писали раньше. А 13 марта этот Куницкий подарил квартиру своему старшему брату — Максиму Куницкому.

Напомним, в прошлом году Евгений Куницкий заключил договор ренты с 90-летней минчанкой Галиной Юхнович. В интервью TUT.BY он рассказывал, что познакомился с пожилой женщиной четыре года назад, когда она «кормила у подъезда котиков», а он в это время шел в церковь Александра Невского на Военном кладбище. Паспорт Галины Юхнович хранился у ее подруг, поэтому Куницкий сделал ей новый и заключил договор ренты. Согласно договору, парень, которому на тот момент было 23 года, обязан был обеспечить уход Галине Александровне взамен на однокомнатную квартиру в центре Минска. Все бы ничего, но подруги пожилой женщины, которые общались с ней много лет, были уверены: Евгений Куницкий попросту втерся в доверие к Галине Юхнович и хочет завладеть ее жильем. Недавно был суд, который вынес решение о расторжении договора ренты. На суде выяснилось, что Евгений Куницкий почти полгода не отдавал Галине Александровне ее паспорт, из-за чего она не могла получить пенсию и жила все это время на иждивении своей подруги Ольги Коношенок. Паспорт Куницкий вернул, но порванный. Известно, что с решением суда о расторжении договора ренты он был не согласен и уже подал заявление о его обжаловании.

Позже станет известно: договор дарения оформлялся 13 марта, когда тело Новикова лежало в морге. Там оно пролежало больше месяца, пока за ним не приехали бывшие сослуживцы, которые работают на гражданке, — Александр Морозов и Александр Ярошевич.

— Мы услышали, что Женя умер и его тело давно лежит в морге 10-й больницы, поехали туда узнать, правда ли. Посмотреть нам его не дали, потому что мы не родственники. Мы еще думали, что не он. Поехали в Следственный комитет, где подтвердили, что это Женя. Потом Саша Морозов поехал сначала за свидетельством о смерти, потом в «собес» за деньгами на погребение. Когда деньги перевели Саше Морозову на счет, поехали за телом Жени. Это было уже в конце марта. Мы заказали все, что нужно для погребения, и приняли решение о кремации, потому что его уже нельзя было хоронить в открытом гробу.

Александр Ярошевич признается, что хоть и жили они с Женей Новиковым в одном дворе, но уже практически не общались: тот сильно пил.

— Узнали и, что же сделаешь, похоронили. Больше некому было…

О том, что Женя Новиков заключил с кем-то договор ренты, его бывшие сослуживцы не знали.





Куницкий: «Женя — мой родственник по бабушкиной линии»

Евгений Куницкий, который был замешан в истории с Галиной Юхнович, нехотя согласился прокомментировать ситуацию.

— Женя Новиков мне не чужой, он…(пауза) мой родственник по бабушкиной линии. Зачем вы под меня копаете? Да, я заключил договор ренты, потому что государство не помогает таким людям, а я — помогаю.

— Никто не знает, где вы его похоронили. Можете сказать?

— Больше я вам ничего не скажу. Не звоните мне (сам прервал разговор).



Евгений Куницкий в редакции TUT.BY в июне 2018 года. Парень пришел, чтобы рассказать подробности заключения договора ренты с Галиной Юхнович. Сейчас комментировать историю с квартирой Новикова он отказался

Адвокат: Не важно, кто хоронил

Татьяна Серафимовна призналась, что на квартиру Жени она не претендует. Даже несмотря на то, что десять лет помогала оплачивать ему коммуналку.

— Ничего я уже не докажу. Просто хочу, чтобы эта история была поучительной для всех и чтобы люди берегли друг друга.

Адвокат Евгений Бажанов, который защищал интересы Галины Юхнович в суде и смог доказать, что Куницкий не выполнил своих обязательств по договору ренты, согласился прокомментировать и эту историю.

— Татьяна Серафимовна может поставить вопрос о признании договора ренты недействительным только на основании того, что на момент заключения договора Новиков не мог понимать значения своих действий и руководить ими ввиду того, что злоупотреблял спиртными напитками. Но решение этого вопроса будет зависеть от заключения эксперта. Если он найдет этому подтверждение — есть шанс, нет — это пустота.

— А то, что Куницкий не забирал тело и не хоронил может как-то повлиять на решение вопроса?

— Согласно типовому договору ренты, должно обеспечиваться содержание, а не похороны. Люди зачастую ошибаются, когда думают, что это играет какую-то роль. Это заблуждение.