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Ученые назвали семь простых привычек, которые превратят «сову» в «жаворонка»

10.06.2019 13:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Простые привычки могут помочь «совам» превратиться в «жаворонков» и значительно улучшить самочувствие. О работе ученых из Великобритании и Австралии пишет BBC.


Фото: unsplash.com

Исследователи из Бирмингемского университета и университетов Суррея и Монаша провели эксперимент над 21 добровольцем, которых можно называть типичными «совами»: они привыкли ложиться около двух ночи и вставать не раньше десяти утра.

Испытуемых попросили соблюдать простые правила:

  1. Просыпаться на 2−3 часа раньше обычного и следить, чтобы комната по утрам была хорошо освещена.
  2. Завтракать как можно раньше.
  3. Ужинать в одно и то же время каждый день, но не есть ничего позже семи вечера.
  4. Не пить кофе после трех дня.
  5. Не ложиться ненадолго подремать после четырех часов дня.
  6. Ложиться спать на два-три часа раньше, чем обычно, и по вечерам не проводить время перед экранами ноутбуков или телевизоров.
  7. Засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Результаты эксперимента опубликовали в журнале Sleep Medicine: спустя три недели добровольцы спали то же количество часов — но их время засыпания и подъемов сместилось. Перестроившись из «сов» в «жаворонков», испытуемые говорили, что стали меньше страдать от сонливости, стресса и депрессии.

Авторы исследования отмечают, что их советы близки к правилам обычной гигиены сна — но главное, что они помогают «совам» перестроить свои внутренние часы и сделать жизнь более комфортной.

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Простые привычки могут помочь «совам» превратиться в «жаворонков» и значительно улучшить самочувствие.
 
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