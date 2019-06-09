Ученые назвали семь простых привычек, которые превратят «сову» в «жаворонка»

Источник материала: Tut.by

Простые привычки могут помочь «совам» превратиться в «жаворонков» и значительно улучшить самочувствие. О работе ученых из Великобритании и Австралии пишет BBC .



Фото: unsplash.com

Исследователи из Бирмингемского университета и университетов Суррея и Монаша провели эксперимент над 21 добровольцем, которых можно называть типичными «совами»: они привыкли ложиться около двух ночи и вставать не раньше десяти утра.

Испытуемых попросили соблюдать простые правила:

Просыпаться на 2−3 часа раньше обычного и следить, чтобы комната по утрам была хорошо освещена. Завтракать как можно раньше. Ужинать в одно и то же время каждый день, но не есть ничего позже семи вечера. Не пить кофе после трех дня. Не ложиться ненадолго подремать после четырех часов дня. Ложиться спать на два-три часа раньше, чем обычно, и по вечерам не проводить время перед экранами ноутбуков или телевизоров. Засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Результаты эксперимента опубликовали в журнале Sleep Medicine: спустя три недели добровольцы спали то же количество часов — но их время засыпания и подъемов сместилось. Перестроившись из «сов» в «жаворонков», испытуемые говорили, что стали меньше страдать от сонливости, стресса и депрессии.

Авторы исследования отмечают, что их советы близки к правилам обычной гигиены сна — но главное, что они помогают «совам» перестроить свои внутренние часы и сделать жизнь более комфортной.