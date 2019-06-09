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Ученые назвали семь простых привычек, которые превратят «сову» в «жаворонка»
Источник материала: Tut.by
Простые привычки могут помочь «совам» превратиться в «жаворонков» и значительно улучшить самочувствие. О работе ученых из Великобритании и Австралии пишет
Исследователи из Бирмингемского университета и университетов Суррея и Монаша провели эксперимент над 21 добровольцем, которых можно называть типичными «совами»: они привыкли ложиться около двух ночи и вставать не раньше десяти утра.
Испытуемых попросили соблюдать простые правила:
Результаты эксперимента опубликовали в журнале Sleep Medicine: спустя три недели добровольцы спали то же количество часов — но их время засыпания и подъемов сместилось. Перестроившись из «сов» в «жаворонков», испытуемые говорили, что стали меньше страдать от сонливости, стресса и депрессии.
Авторы исследования отмечают, что их советы близки к правилам обычной гигиены сна — но главное, что они помогают «совам» перестроить свои внутренние часы и сделать жизнь более комфортной.
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Простые привычки могут помочь «совам» превратиться в «жаворонков» и значительно улучшить самочувствие.
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