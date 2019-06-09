В деревне и двух небольших городах Беларуси открылись IT-центры для детей

Источник материала: Tut.by

В городе Глубокое Витебской области на базе Глубокской районной гимназии создан Ресурсный центр цифрового образования. Как сообщает пресс-служба Парка высоких технологий, профинансировала создание центра компания ООО «Изибрэйн».



STEM-центр в Глубоком. Фото предоставлено пресс-службой ПВТ

Ранее организация открыла STEM-центры в средней школе в деревне Валище, где учится до 100 школьников (4 мая), и в гимназии Брагина (28 мая). Как пояснили в компании, в маленьких населенных пунктах меньше возможностей, чем в городах и областных центрах, но дети там не менее талантливы. На выбор влияло то, насколько школа и конкретный учитель заинтересованы в этой инициативе, и смогут ли они двигать тему вперед.

Так, центр в Глубоком оснащен современным учебным компьютерным оборудованием, образовательными роботами LEGO «Wedo», LEGO EV3 Mindstorms, 3D-оборудованием и программным обеспечением и так далее. Заниматься здесь будут не только школьники Глубокской районной гимназии, но и учащиеся из других учреждений образования района.

Работа центра начнется уже в июне. На его базе стартует межшкольный профильный оздоровительный лагерь «Юный IT-шник», где учащиеся изучают язык программирования Scratch, обучаются основам робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, работе с 3D-принтером, участвуют в соревнованиях «WeDo+Scratch».