Праздник любви, который никак не дойдет до Беларуси. Как прошел самый масштабный гей-парад в Вильнюсе

Источник материала: Tut.by

Рекордные 10 тысяч людей в субботу приняли участие в гей-параде и при 27° промаршировали по главному проспекту Вильнюса. Мы узнали, кто и почему ходит на такие шествия, как к прайду относятся горожане и президент и почему мужчины-политики ходят в каблуках. Подробности — в пестром репортаже LADY.





Baltic Pride — главный фестиваль ЛГБТ-комьюнити в Балтийских странах, который проходит ежегодно. В прошлом году прайд принимала Рига, в следующем он состоится в Таллине. В Вильнюсе он проходил с 4 по 9 июня этого года, а гей-парад, как и всегда, стал ключевым событием недели толерантности.





Забегая наперед, скажу, что в этом году вильнюсский прайд мог бы по-настоящему тягаться с полномасштабными европейскими ЛГБТ-фестивалями. У него появилась своя инфраструктура, то есть сразу несколько городских объектов перепрофилировались в площадки для неформального общения причастных к прайду. Джаз-бар в центре города стал прайд-хаусом, сквер вокруг него — прайд-парком, а Русский драматический театр на один вечер превратился в прайд-дворец с гендерно нейтральными туалетами. В кинотеатрах города проходили тематические показы, можно было посмотреть «Рокетмена» , которого в минском прокате цензурно ощипали. Что говорить, даже в KFC в день гей-шествия запустили дискографию Queen.



Владимир Симонко, основатель Лиги геев Литвы

Вообще, вы можете начать ругаться, мол, а к чему тут гей-парады, если я на «LADY.TUT.BY»? Дело в том, что в английском языке это слово нейтральное, оно относится ко всем гендерами — объяснил нам Владимир Симонко, основатель Лиги геев Литвы (LGL), единственной негосударственной ассоциации в стране по защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов. В организации весь год на полную ставку работают 12 человек, которые занимаются подготовкой к прайду.

В этом году гей-фестиваль поддерживает финансовый гигант Barclays. Владимир говорит, что работать с фондами жуть как сложно, но, когда подключаются одни, другие начинают считать, что это очень престижно, и тоже выделяют деньги. В их числе — Booking, IKEA, Nasdaq и другие.



Компания Nasdaq своеобразно поддержала литовский прайд. Они разместили вот такой билборд на Таймс-сквер в Нью-Йорке

По словам Владимира, серьезная часть средств уходит на приглашение звезд. В 2016 году на Baltic Pride выступила Дана Интернешнл — израильская певица-трансгендер, победившая на «Евровидении-1998». В этом году организаторы замахнулись на приезд Кончиты Вурст («Евровидение-2014»). Дива не приехала, но записала приветствие для литовцев. Победительница «Евровидения-2018» Нетта запросила неподъемную для организаторов сумму в 30 тысяч евро, поэтому от ее приглашения пришлось отказаться.

На вопрос, лоялен ли к ЛГБТ-людям новый президент Литвы Гитанас Науседа, Владимир поделился, что тот увиливает от ответа, пойдет ли на парад. Зато пообещал, что в этот день сможет надеть ЛГБТ-значок.





Парад начался с того, что по всей столице с громкой музыкой, шариками и мыльными пузырями проехали три фестивальных автобуса. Я попала в один из них и наблюдала за реакцией горожан. Они улыбались, снимали видео и дружелюбно махали. Единственное — совсем уж пожилые люди на одном из рынков Вильнюса скорее отмахивались при виде яркой колонны. Напомним, что в 2012 году в Минске от Зеленого луга до ЖД вокзала прокатился прайд-трамвай — и это была одна из последних масштабных акций в поддержку ЛГБТ-людей в Беларуси.

Шествие стартовало от Кафедральной площади. Чтобы причаститься к карнавалу, я купила радужный флаг, укуталась в него — и со мной даже начали здороваться. Вообще, на параде было много людей в вычурных костюмах, которые серьезно подошли к созданию образа. Только посмотрите на самые яркие из них.





















Ирма прогуливается по Кафедральному парку с мужем и ребенком. Задаю ей вопрос: как бы она отреагировала, если бы ее дочь через пару лет сказала, что лесбиянка?

— Спокойно. Когда я была тинейджером, то призналась матери, что мне девушки нравятся больше парней. Она отреагировала абсолютно нормально, только попросила родить ребенка (Смеется). Я хочу, чтобы моя дочь нашла кого-то, кто бы имел для нее значение. Мы объясняем ей, что иногда парни любят парней, девушки — девушек, у нас много друзей среди однополых пар. Вообще, сейчас в стране ситуация с ЛГБТ значительно лучше. В этом году я вижу огромную разницу по сравнению с предыдущими. Люди наконец-то повзрослели.





Эдгарос приехал в Вильнюс из маленького города, где, по словам парня, до сих пор могут спокойно избить за то, что ты гей. А он как раз гомосексуал, но в свои 18 боится признаться в этом родителям. Из-за ситуации в городе он начал выпивать, подсел на наркотики, чтобы выключаться и не думать о том, что с ним что-то не так среди литовцев, которые с большего гомофобны. Про президента Гитанаса Науседу мой собеседник отозвался так:

— В этом году было два кандидата: женщина (Ингрида Шимоните — Прим. ред.), которая поддерживает уязвимые группы, и наш нынешний президент Науседа с политикой «за традиционную семью». Я, конечно же, голосовал за женщину. А в ситуации, когда и так много дискриминации в отношении геев, выбрали мужчину. Ну окей, похоже, мне придется прятаться еще больше.

После нашего разговора Эдгарос предложил обняться и поблагодарил за интерес к его истории.

Еще до шествия организаторы прайда рассказали нам, что в день парада в столице Литвы пройдет молитва в протест ЛГБТ-движения. Конечно, оппозиция тоже выбралась на парад, только не в качестве участников. Сторонники так называемых «традиционных ценностей» стояли по бокам колонны и навязчиво раздавали буклеты о христианстве и институте семьи в надежде, что хотя бы кого-то смогут уберечь от всего этого макабра. Например, фразами типа «Бог будет судить тебя за твои грехи».





Прямо на глазах консерваторов дети с кивка родителей рвали буклеты протестующих.





Подхожу к литовке Габриэлле. Ее гетеросексуальная мама еще в предыдущем году была сильно против ЛГБТ-движения. Сегодня на параде они вдвоем.

— Я пришла на этот праздник, просто чтобы поддержать людей. Мы должны включить их в общество, дать им возможность открыто вступать в брак. Многие мои школьные знакомые против всего этого, но, думаю, им просто нужно время, как нужно было и моей маме, чтобы понять, что они все — наша семья.

Ее мать Гедри добавляет, что, в отличие от молодежи, в стране очень консервативные пожилые люди, они строго против геев и лесбиянок. Новый президент пока открыто не высказывался насчет ЛГБТ, но, если он хочет, чтобы люди любили его, он должен участвовать в параде. По словам литовки, если он будет толерантен в этом вопросе, значит, и в остальном проблем не будет.





Пожилая литовка начала бодро отвечать мне по-русски, при этом назвала себя консервативной и пожелала остаться анонимной. А еще рассказала очень странную историю, которая не факт что вообще имеет отношение к ЛГБТ-людям:

— У меня есть знакомый, которого насиловали в детском доме. Он женился, у него сейчас два ребенка. Но, как только об этой связи узнала его жена, моментом заболела раком. Так что я не знаю, как относиться к гомосексуальным связям. Но, с другой стороны, радует, что у меня нет внуков. В оппозицию этому мнению выступает пенсионерка Аудроня. По ее словам, общие настроения в городе нормальные, это раньше протестующие могли что-то бросить в толпу. А сейчас — спокойно. Власть к геям нейтральна.







Фото: facebook.com/lgl.lt / Не все пенсионеры консервативно настроены в отношении ЛГБТ-людей

Полиция сопровождает колонну, следит, чтобы все прошло без инцидентов, и только иногда вступает в диалог с теми, кто старается испортить праздник. Еще до парада в полиции сказали, что готовы охранять сразу 10 тысяч человек. Кстати, на прошлом прайде в 2016 году организаторы ожидали тысячу участников — пришли более трех тысяч.



Фото: facebook.com/lgl.lt

Кроме, собственно, парада — самой забавной части прайда — в Вильнюсе прошли крутые мероприятия образовательного толка. На конференции о правах человека выступили сразу 32 спикера. На заключительном концерте Pride Voices Gala в Русском театра прошло шоу драг-королев (то есть артистов, переодевающихся в женскую одежду) из Бельгии, Франции и Испании, которые пели, шутили, называли друг друга с**ами и по-доброму подтрунивали над гетеросексуальными людьми, которые тут оказались в меньшинстве.



Все фото: facebook.com/lgl.lt













Во время перекура ко мне с коллегой подошла депутат Вильнюсского городского самоуправления, литовская певица и телеведущая Дональда Мейжелите. По ее словам, в Литве скоро появится новая фракция, которая именно что и будет заниматься правами человека. А еще Дональда предложила с нами сфотографироваться — это как минимум мило со стороны политика.



Мы с литовским депутатом Дональдой

Кстати, в марте 2019 года литовский политик Ремигиюс Шимашюс стал первым в истории Литвы мэром, посетившим гей-клуб. А вот какое амплуа на Pride Voices Gala для себя выбрал член совета Вильнюсского городского самоуправления и глава Офиса по вопросам равных возможностей Томас Раскевичус. Он, к слову, не гей, просто старается привлечь внимание к проблеме.



Фото: facebook.com/lgl.lt / Для Томаса это форма активизма

Тем не менее, по словам инсайдеров, при видимом благополучии ЛГБТ-людей в странах Балтии в них до сих пор нет социальной защиты таких групп, а в школах не хватает обстоятельного полового воспитания.