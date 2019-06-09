Пассажиры назвали худшие места в поездах

Источник материала: Интерфакс

Согласно опросу крупного онлайн тревел-агентства, наихудшими местами пассажиры признали полки у туалетов – за них проголосовали 64% респондентов. Еще 21% избегают верхних боковых полок, а 10% не любят нижние "боковушки". В купе верхние полки не нравятся 3% опрошенных, еще 1% не купили бы себе нижние полки в купе и места у аварийных выходов.

"Что касается наилучших мест в поездах, то, по мнению большинства пассажиров, это полки рядом с купе проводника – там недалеко розетка, за кофе-чаем ходить далеко не надо, туалет поблизости, да и с чемоданами на выход долго не придется идти", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе сервиса.

Всего в опросе приняли участие 3,5 тыс. респондентов.

"При этом реальные продажи показывают, что в несезон пассажиры предпочитают путешествовать на нижних полках, а в летние месяцы есть тенденция "покупаем, что есть" – соотношение продаж верхних и нижних полок практически выравнивается. В целом же 63% российских путешественников предпочитают нижние полки, а 37% признались, что любят поездки на верхних полках", — заметили в компании.