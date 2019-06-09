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Казахстан закрывает свои потребности в сахаре на 60-70%, за 10 лет хочет довести до 100%

10.06.2019 12:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Казахстан сможет полностью самостоятельно покрывать внутренние потребности в сахаре к 2030 году, сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Азат Султанов.

"Полностью потребность Казахстана в сахаре мы планируем в течение 10 лет закрыть. Сейчас, вы знаете, сахар мы завозим из России и Беларуси. В настоящее время нам необходимо 500 тыс. тонн (в год - ИФ), это промышленное потребление - производство соков, кондитерских изделий и так далее, а также потребность населения. Сейчас мы закрываем порядка 60-70% потребности", - сказал Султанов в кулуарах правительства журналистам в Нур-Султане в минувшую пятницу.

Он уточнил, что удовлетворить спрос на сахар предполагается, в том числе, за счет ввода в эксплуатацию двух сахарных заводов в Павлодарской и Джамбульской областях. В настоящее время в Казахстане действуют четыре таких завода: два в Алма-Атинской и столько же в Джамбульской областях.

"Строительство сахарного завода планируется в Джамбульской области в Шуйском районе. На предприятии будут изготавливать 100 тыс. тонн готовой продукции, это 1 млн тонн по сырью. Еще один завод будет построен в Павлодарской области. Сырье будет использовано также местное. Мощность порядка 100 тыс. тонн готовой продукции в год", - добавил Султанов.

Строительство сахарного завода в Джамбульской области начнется в текущем году, строительство предприятия в Павлодарской - в следующем, уточнил он агентству "Интерфакс-Казахстан".

Как сообщалось, инвестиции в сахарный завод мощностью 100 тыс. тонн сахара в год в Павлодарской области оцениваются $150 млн. Срок окупаемости - в 7,4 года.

Ранее со ссылкой на директора департамента развития внешней торговли министерства национальной экономики Казахстана Жанель Кушукову сообщалось, что ежегодно Казахстан импортирует примерно 250 тыс. тонн сахара. Более 90% сахара ввозится в республику из России и Беларуси.

Она также сообщала, что Казахстан сохранит льготы для промпотребителей на импорт сахара из третьих стран, введенные в связи с ростом цен на российскую продукцию на 20-25%, только до конца 2019 года.

Казахстан является одним из самых крупных покупателей российского сахара. По данным ФТС, в 2018 году республика импортировала 142,5 тыс. тонн (всего РФ отправила на экспорт 373,9 тыс. тонн) против 151,2 тыс. тонн в 2017 году (573 тыс. тонн).

 
 
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Казахстан сможет полностью самостоятельно покрывать внутренние потребности в сахаре к 2030 году, сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Азат...
 
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