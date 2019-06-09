ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Озера в арктической зоне России превращаются в болота из-за потепления климата – исследование

10.06.2019 12:32 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) впервые в истории столкнулись с быстрым заболачиванием озер в арктической зоне России, сообщает пресс-служба вуза в понедельник.

"Данный феномен обычно характерен для территорий с достаточно теплым климатом, например, часто встречается в Беларуси и в таежной зоне Русской равнины. Одной из возможных причин, меняющих экосистему арктических озер, может быть глобальное потепление климата, вызывающее опорожнение их котловин", - говорится в пресс-релизе.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории "БиоГеоКлим" ТГУ Сергея Лойко, изначально во время экспедиции в Пуровский район ЯНАО ученые приняли образовавшиеся болота за хасыреи (высохшие озера), но оказалось, что это озера, на поверхности которых образовалась сплавина или зыбун - зеленая "подушка" из торфа, обросшая мхами и осокой.

"Ранее с подобными явлениями в арктической зоне мы не сталкивались. В литературных и научных источниках упоминания о современном образовании сплавин в суровых континентальных условиях тоже нет", - подчеркнул Лойко.

По его словам, сплавины часто встречаются в условиях заболоченных равнин теплого климата на поверхности водоемов, богатых питательными веществами. Со временем растительные "подушки" уплотняются и приобретают вид устойчивого островка. По мере роста зыбуна в толщину его нижние слои отмирают и падают на дно, превращаясь в торф.

Причиной образования таких сплавин в районе исследовательской станции ТГУ "Ханымей" становится частичное снижение уровня вод в озере, что связано с потеплением климата: уходит мерзлота, которая являлась препятствием для осушения озер.

Из-за частичного осушения обнажается часть озерного дна, поселяющиеся травы "выкачивают" питательные вещества из донных отложений, после чего вещества вымываются и поступают в воду оставшегося водоема, что активизирует формирование сплавины.

По данным ученых, на зарастающих водоемах было отмечено большое количество водоплавающих птиц, которых привлекают образующиеся там водоросли.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив позицию по сравнению с предыдущим годом.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) впервые в истории столкнулись с быстрым заболачиванием озер в арктической зоне России, сообщает пресс-служба вуза в...
 
Новости дня
Новости разные
 
П'яны віцяблянін на чужым аўто ўцякаў ад ДАІ і трапіў у ДТЗ (відэа)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куртки джинсовые распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика