Озера в арктической зоне России превращаются в болота из-за потепления климата – исследование

Источник материала: Интерфакс

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) впервые в истории столкнулись с быстрым заболачиванием озер в арктической зоне России, сообщает пресс-служба вуза в понедельник.

"Данный феномен обычно характерен для территорий с достаточно теплым климатом, например, часто встречается в Беларуси и в таежной зоне Русской равнины. Одной из возможных причин, меняющих экосистему арктических озер, может быть глобальное потепление климата, вызывающее опорожнение их котловин", - говорится в пресс-релизе.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории "БиоГеоКлим" ТГУ Сергея Лойко, изначально во время экспедиции в Пуровский район ЯНАО ученые приняли образовавшиеся болота за хасыреи (высохшие озера), но оказалось, что это озера, на поверхности которых образовалась сплавина или зыбун - зеленая "подушка" из торфа, обросшая мхами и осокой.

"Ранее с подобными явлениями в арктической зоне мы не сталкивались. В литературных и научных источниках упоминания о современном образовании сплавин в суровых континентальных условиях тоже нет", - подчеркнул Лойко.

По его словам, сплавины часто встречаются в условиях заболоченных равнин теплого климата на поверхности водоемов, богатых питательными веществами. Со временем растительные "подушки" уплотняются и приобретают вид устойчивого островка. По мере роста зыбуна в толщину его нижние слои отмирают и падают на дно, превращаясь в торф.

Причиной образования таких сплавин в районе исследовательской станции ТГУ "Ханымей" становится частичное снижение уровня вод в озере, что связано с потеплением климата: уходит мерзлота, которая являлась препятствием для осушения озер.

Из-за частичного осушения обнажается часть озерного дна, поселяющиеся травы "выкачивают" питательные вещества из донных отложений, после чего вещества вымываются и поступают в воду оставшегося водоема, что активизирует формирование сплавины.

По данным ученых, на зарастающих водоемах было отмечено большое количество водоплавающих птиц, которых привлекают образующиеся там водоросли.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив позицию по сравнению с предыдущим годом.