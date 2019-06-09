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Посмотрите на серебристые облака над Минском
Источник материала: Tut.by
9 июня после заката в столичном микрорайоне «Уручье» были заметны серебристые облака — сравнительно редкое атмосферное явление. 42.TUT.BY собрал фото и видео.
Серебристые облака — это самые высокие облака в атмосфере Земли. Как говорится на сайте
Днем с поверхности Земли они, как правило, не видны. Исключением является полное солнечное затмение.
Эти облака наблюдаются преимущественно в самые короткие ночи в высоких широтах, когда солнце заходит ненадолго и недалеко за горизонт.
Примечательно, что серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Они передвигаются в верхних слоях атмосферы очень быстро — их средняя скорость составляет около 27,8 метров в секунду.
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9 июня после заката в столичном микрорайоне «Уручье» были заметны серебристые облака - сравнительно редкое атмосферное явление.
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