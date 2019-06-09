ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрите на серебристые облака над Минском

10.06.2019 13:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

9 июня после заката в столичном микрорайоне «Уручье» были заметны серебристые облака — сравнительно редкое атмосферное явление. 42.TUT.BY собрал фото и видео.


Изображение: VK ASTROBEL TEAM

Серебристые облака — это самые высокие облака в атмосфере Земли. Как говорится на сайте 2i.by, они образуются в мезосфере на высоте около 85 км по одному источнику и на высотах 75−95 км по другому источнику, и видны только при освещении Солнцем когда оно находится на высоте 6−16° под горизонтом.


Изображение: Виктор Малыщиц

Днем с поверхности Земли они, как правило, не видны. Исключением является полное солнечное затмение.


Изображение: VK ASTROROMANTICS (MINSK * BELARUS)

Эти облака наблюдаются преимущественно в самые короткие ночи в высоких широтах, когда солнце заходит ненадолго и недалеко за горизонт.


Изображение: Павел Григорьев / 2i.by

Примечательно, что серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Они передвигаются в верхних слоях атмосферы очень быстро — их средняя скорость составляет около 27,8 метров в секунду.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 июня после заката в столичном микрорайоне «Уручье» были заметны серебристые облака - сравнительно редкое атмосферное явление.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ведущие врачи брестских клиник провели прием пациентов в Каменце и Высоком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика