Посмотрите на серебристые облака над Минском

Источник материала: Tut.by

9 июня после заката в столичном микрорайоне «Уручье» были заметны серебристые облака — сравнительно редкое атмосферное явление. 42.TUT.BY собрал фото и видео.



Изображение: VK ASTROBEL TEAM

Серебристые облака — это самые высокие облака в атмосфере Земли. Как говорится на сайте 2i.by , они образуются в мезосфере на высоте около 85 км по одному источнику и на высотах 75−95 км по другому источнику, и видны только при освещении Солнцем когда оно находится на высоте 6−16° под горизонтом.



Изображение: Виктор Малыщиц

Днем с поверхности Земли они, как правило, не видны. Исключением является полное солнечное затмение.



Изображение: VK ASTROROMANTICS (MINSK * BELARUS)

Эти облака наблюдаются преимущественно в самые короткие ночи в высоких широтах, когда солнце заходит ненадолго и недалеко за горизонт.



Изображение: Павел Григорьев / 2i.by

Примечательно, что серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Они передвигаются в верхних слоях атмосферы очень быстро — их средняя скорость составляет около 27,8 метров в секунду.