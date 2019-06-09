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Все минские пляжи готовы к сезону
Источник материала: СТВ
Минские пляжи прошли проверку на готовность к купальному сезону, сообщили в программе «Минск и минчане».
Комиссия тщательно исследовала береговые линии основных водохранилищ. Внимание уделили не только чистоте и порядку, но и сервису: современные места отдыха должны быть оборудованы всем необходимым – чистыми контейнерами, кабинками для переодевания, обустроенной детской зоной и беседками.
Все объекты получили техпаспорта. Столичные пляжи готовы принять отдыхающих.
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Минские пляжи прошли проверку на готовность к купальному сезону, сообщили в программе «Минск и минчане». Комиссия тщательно исследовала береговые линии основных...
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