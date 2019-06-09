Все минские пляжи готовы к сезону

Источник материала: СТВ

Минские пляжи прошли проверку на готовность к купальному сезону, сообщили в программе «Минск и минчане».

Комиссия тщательно исследовала береговые линии основных водохранилищ. Внимание уделили не только чистоте и порядку, но и сервису: современные места отдыха должны быть оборудованы всем необходимым – чистыми контейнерами, кабинками для переодевания, обустроенной детской зоной и беседками.

Все объекты получили техпаспорта. Столичные пляжи готовы принять отдыхающих.