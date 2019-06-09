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«Не надо превращать Минск на это время в систему заборов». Президент об обеспечении безопасности во время II Европейских игр

10.06.2019 13:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министр внутренних дел доложил Президенту об оперативной обстановке в стране, а также о готовности обеспечить безопасность во время II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Игоря Шуневича, Беларусь стабильно сохраняет за собой звание одной из самых безопасных стран в Европе. Криминогенная обстановка находится под контролем, а к проведению спортивного форума правоохранители полностью готовы.

Впрочем, Президент обратил внимание на то, что безопасность в стране должна быть гарантирована, но даже к этому вопросу необходимо подходить гибко. Гостям и участникам должно быть в Беларуси комфортно. Они должны свободно перемещаться по городу, общаться и сохранять хорошее настроение.

«Не надо превращать Минск на это время в систему заборов». Президент об обеспечении безопасности во время II Европейских игр

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня настораживает, что мы, не думая порой, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси. Сегодня уже смотрю: аж до проезжей части выставили фундаментные блоки – читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем? Поэтому за пределы тротуара пешеходного никто не может вылазить с этими заборами, и то они должны быть цивилизованными.

Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы всё это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, в Германии, в Америке. А у нас это делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди свободно могли общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть.

«Не надо превращать Минск на это время в систему заборов». Президент об обеспечении безопасности во время II Европейских игр

Я не хочу сказать, что мы не должны уделять внимание безопасности наших людей, особенно когда сюда съедется море людей – и не только с Европы, но и с Америки. Безопасность должна быть обеспечена. Но мы умеем это делать без заборов. Я знаю, что это претензии и предложения европейских чиновников. Надо им прямо говорить, что мы обеспечим без них безопасность приезжих и своих граждан. Мы это уже делали. Не надо превращать Минск на это время в систему заборов каких-то. Делайте так, как просит Сивак. Я ему поручил и Кочановой непосредственно на объектах заняться этими вопросами без излишеств. Попросят сделать – сделайте. Но они несут за это ответственность.

«Не надо превращать Минск на это время в систему заборов». Президент об обеспечении безопасности во время II Европейских игр

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Шуневич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Министр внутренних дел доложил Президенту об оперативной обстановке в стране, а также о готовности обеспечить безопасность во время II...
 
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