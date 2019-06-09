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Как «Беларусьфильм» помог в съёмках сериала «Чернобыль»: «Было отобрано огромное количество костюмов, около 2 000»
Источник материала: СТВ
Нашумевший американский сериал «Чернобыль» снимался при содействии «Беларусьфильма». Как это сотрудничество происходило, рассказали в программе
Юрий Игруша, начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
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Как «Беларусьфильм» помог в съёмках сериала «Чернобыль»: «Было отобрано огромное количество костюмов, около 2 000»
Нашумевший американский сериал «Чернобыль» снимался при содействии «Беларусьфильма». Как это сотрудничество происходило, рассказали в программе «Утро. Студия...
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