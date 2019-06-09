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Филипп Гулый: «Убеждён, что вокруг Минского моря появится набережная, подобная Ницце и Сочи»

10.06.2019 13:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О том, чего не хватает минским пляжам, рассказали в программе «Специальный репортаж»

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:
Минскому морю не хватает хорошей прогулочной зоны, которая была бы совмещена с пляжной территорией. Но спрос и развитие инфраструктуры на сегодняшний день развивается естественным путём. Если мы говорим о чем-то глобальном, то правильнее обозначить потенциал Минского моря. В целом, эта территория представляет для Минска серьёзный, не постесняюсь, мощный, гигантский потенциал для инвестиций и развития.

Мы чётко должны понимать, что мы должны развивать одно за другим, чтобы всё это поддерживалось, и создавался единый кластер.

Филипп Гулый: «Убеждён, что вокруг Минского моря появится набережная, подобная Ницце и Сочи»

Возможностей много, а вот алгоритм и последовательность становления и развития зависит не только от бизнес-инициативы, но и от государственного планирования. Поэтому упираемся в единственную главную проблему – отсутствие целостной республиканской инфраструктурной политики в сфере развития туризма, инвестиций в инфраструктуру, последовательности её развития. Где мы чётко должны понимать, что мы должны развивать одно за другим, чтобы всё это поддерживалось, и создавался единый кластер.

Филипп Гулый: «Убеждён, что вокруг Минского моря появится набережная, подобная Ницце и Сочи»

Я убеждён, что через какое-то время, может быть через 5 лет, может быть через 20, вокруг Минского моря появится хорошая мощёная набережная с лавочками и фонарями, прогулочной зоной, подобная Ницце и Сочи, вокруг которой должны находиться рестораны, гостиницы и комплексы развлечений, которые востребованы как самим городом, так и туризмом.

Филипп Гулый: «Убеждён, что вокруг Минского моря появится набережная, подобная Ницце и Сочи»

Люди в материале: Филипп Гулый
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О том, чего не хватает минским пляжам, рассказали в программе «Специальный репортаж». 
 
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