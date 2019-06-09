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Филипп Гулый: «Убеждён, что вокруг Минского моря появится набережная, подобная Ницце и Сочи»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О том, чего не хватает минским пляжам, рассказали в программе
Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:
Я убеждён, что через какое-то время, может быть через 5 лет, может быть через 20, вокруг Минского моря появится хорошая мощёная набережная с лавочками и фонарями, прогулочной зоной, подобная Ницце и Сочи, вокруг которой должны находиться рестораны, гостиницы и комплексы развлечений, которые востребованы как самим городом, так и туризмом.
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Новости Беларуси. О том, чего не хватает минским пляжам, рассказали в программе «Специальный репортаж».
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