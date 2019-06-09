ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вы только посмотрите на это! Новая программа Алины Загитовой для японского шоу восхитила поклонников

10.06.2019 13:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. В Сети появился видеофрагмент тренировки Алины Загитовой. Сейчас российская фигуристка отрабатывает новую программу под песню «Bad guy» Билли Айлиш.  

Фанаты спортсменки пришли в восторг, поскольку уже долгое время хотели хоть одним глазком посмотреть на новый номер Алины, который девушка готовит для японского шоу.  

Вы только посмотрите на это! Новая программа Алины Загитовой для японского шоу восхитила поклонников
Фото: instagram.com/azagitova  

На кадрах ролика Загитова исполняет каскад из тройных лутца и тулупа, великолепно попадая в ритм музыки.  

Поклонники порадовались за спортсменку, похвалили за трудолюбие и опечалились, что не смогут лично съездить в Японию, чтобы посмотреть выступление с первых рядов.  

В прошлом месяце Алине исполнилось 17 лет.  

По этому случаю мы собрали несколько детских фотографий знаменитой фигуристки – здесь подробнее.  

Люди в материале: Алина Загитова
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В Сети появился видеофрагмент тренировки Алины Загитовой. Сейчас российская фигуристка отрабатывает новую программу под песню «Bad guy» Билли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Договор ренты, пьянство, смерть. Куницкому досталась еще одна квартира в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика