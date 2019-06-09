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Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

10.06.2019 13:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Риме прошел очередной этап легкоатлетической «Брильянтовой лиги», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Приятно, что в этом сезоне белорусы становятся постоянными участниками этого коммерческого старта – в итальянскую столицу приехали три наших атлета.

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Лучший результат удалось показать Максиму Недосекову: он взял планку в 2,28 м и стал третьим. А еще в Риме выступили Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину и Татьяна Холодович в метании копья, но на пьедестал они не поднялись.

Параллельно в Минске прошел традиционный легкоатлетический турнир, который собрал многих наших лидеров сборной и будущих участников II Европейских игр.

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Корреспондент Екатерина Лихошапко присмотрелась к результатам наших атлетов и сравнила их с показателями европейских лидеров. Далекоидущих выводов, она, конечно, не делала, но итоги турнира получились интересными.

На календаре 6 июня, четверг. Теплый июньский вечер. На стадионе на улице Калиновского в Минске шумно: с одной стороны Эльвира Герман быстрее всех преодолевает 100-метровку с барьерами, с другой – Виолетта Скворцова прыгает дальше остальных, а бегун Станислав Дорокупец побеждает в королевской дистанции. Это наши легкоатлеты в рамках финального сбора перед Европейскими играми участвуют в турнире на призы Республиканского центра олимпийской подготовки.

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Юрий Моисеевич, главный тренер национальной сборной Беларуси по легкой атлетике:
Как инструмент музыкальный настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы. Здесь большие нагрузки уже неприемлемы. Как правило, спортсмены сбрасывают свои тренировочные нагрузки. Смотрят на техническую сторону: где-то тактика, где-то идет больше восстановительных мероприятий.

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Один из главных претендентов на призы на домашнем старте – прыгун в высоту Максим Недосеков – на данный момент в генеральной европейской классификации занимает 3 место. В мае он прыгнул на свой лучший результат в сезоне – 2,29 м. Для сравнения, у идущего первым украинца Богдана Бондаренко – планка на отметке 2,31 м. К слову, с недавнего этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме Максим привез бронзовую медаль, что еще раз подкрепляет сказанное.

Максим Недосеков завоевал бронзу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

В европейской десятке на 100 м с барьерами сразу две белоруски: Эльвира Герман и Руслана Рашкован. Майский результат Эльвиры на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе – 12,88 с – на сегодня лучший в Европе! Это еще не всё! 6 июня на турнире на призы РЦОП спортсменка дважды превысила квалификационный норматив на Олимпиаду, который составляет 12,84 с. Таким образом, Эльвира завоевала седьмую для белорусской легкоатлетической сборной лицензию в Токио.

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Эльвира Герман, чемпионка Европы (2018) в беге на 100 м с барьерами:
В целом я очень довольная, потому что остальные три старта я все время не тот результат показывала, не складывалось. В принципе, сейчас меня всё устраивает: 79 в первом забеге, затем 80 в финале.

Думаю, каждый спортсмен хочет показывать лучшие секунды. Я буду к этому тоже стремиться.

Конечно, нужно очень хорошо подойти к Европейским играм. Это самая первая задача на этот год. К ним мы будем готовиться. У меня будет еще два старта, а потом всё время тренировочный процесс.

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

На локальном турнире в Минске не были замечены метательница копья Татьяна Холодович, прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова. Девушки в это время сражались на «Бриллиантовой лиге» в Риме. Там Анастасия показала лучший для себя результат сезона – 6,59 м. От лидера в этом виде – немки Малайки Михамбо – ее отделяет менее полуметра.

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

В марте на Кубке Европы в Словакии Татьяна Холодович метнула на 65,89 м. Этот результат считался лучшим в этом сезоне на континенте. Но 26 мая ее извечная соперница – чешка Никола Огродникова – превзошла белоруску, метнув на 67,40 м.

В беге на 110 м с барьерами у мужчин здорово выглядит Виталий Парохонько. 3 июня на международном старте в Чехии он набежал на лучшие для себя секунды в сезоне, что побуждает внимательно следить за спортсменом на Европейских играх.

В целом, все белорусские легкоатлеты в хорошей форме подходят к минскому старту.

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Юлия Костючкова, победитель турнира на призы РЦОП в беге на 400 м:
Сейчас все тренировки направлены на Европейские игры, поэтому готовимся и показываем результат.

В Беларуси около 25 тысяч человек занимаются легкой атлетикой. На Европейских играх страну представит 21 спортсмен. И, безусловно, абсолютно каждый из них уже лучший.

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Моисеевич накануне II Европейских игр: Как инструмент настраивает музыкант, так и спортсмен готовит свои мышцы

Люди в материале: Юлия Костючкова, Эльвира Герман, Юрий Моисеевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Риме прошел очередной этап легкоатлетической «Брильянтовой лиги», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Приятно, что в этом сезоне...
 
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