Слуцкие школьники пришли на выпускной в нарядах с мышами и пчелами

Источник материала: Слуцк Город





Выпускной вечер — это не только прощание со школой и вручение аттестатов зрелости. Это еще и отличный повод выйти в свет в умопомрачительных нарядах. Мы подготовили небольшую подборку самых необычных и интересных образов, которые выбрали для себя выпускники Случчины, пишет МЛЫН.BY .

В 2019 году 611 человек закончили средние школы Слуцка и Слуцкого района. Чтобы отметить важный день, ребята собрались на центральной площади на торжественную линейку. Строгие костюмы, пышные платья и коротенькие сарафаны всевозможных цветов и фасонов раскрасили город. В свой выпускной вечер вчерашние школьники превратились в настоящих джентльменов, одетых с иголочки, а вчерашние школьницы в обилии рюш, кружев и блесток выглядели как настоящие леди. Правда, нашлись и те, кто не пошел легким путем, и для своего выпускного наряда выбрал нестандартные варианты.

Полина Кончак, выпускница СШ №2:





— Я очень долго не могла определиться с нарядом просто потому, что не хотела выглядеть, как все. Классический выпускной стиль с коктейльными или вечерними платьями даже не рассматривала, искала что-то особенное. В итоге выбирала образ для выпускного вплоть до конца апреля. Когда же до дня «Х» оставалось чуть больше месяца, мне пришла в голову идея с белорусским народным стилем. Во-первых, такой наряд подходит к моей внешности. Во-вторых, я действительно люблю свою страну, историю, так что чувствую себя абсолютно в своей тарелке. Платье-вышиванку мне шили по индивидуальному заказу. Купила подходящую обувь: и красивую, и удобную, решила обойтись без каблуков. Мой наряд еще должен был дополнять ободок из белорусских цветов, но я просто не успела его забрать у мастера до выпускного. Ну ничего, соответствующая прическа компенсировала нехватку веночка.









Станислав Жук, выпускник СШ №10 имени С.Ф. Рубанова:





— Свой наряд на выпускной выбирал по принципу «удобно». Не хотел заморачиваться с костюмом, галстуком, рубашкой. Надел белую майку — и пошел. Покупал все вещи в Минске, потому что в Слуцке не нашел ничего для себя подходящего. Пиджак, брюки, майку приобретал по отдельности, не комплектом. Естественно, старался, чтобы все подходило по стилю и цвету. Получился такой молодежный и свободный образ — это абсолютно мое. С ботинками тоже решил не заморачиваться, обул кроссовки, они отлично дополнили весь наряд. Мне кажется, своим выбором выпускного образа я убил сразу несколько зайцев. Во-первых, мне очень удобно, в течение вечера не придется бегать домой и переодеваться. Во-вторых, такая одежда не будет пылиться годами в шкафу, как это могло бы быть с костюмом. Все вещи я еще долго смогу носить и комплектом, и по отдельности.





Валентина Протасеня, выпускница гимназии №1:





— Я, наверное, дольше других готовила свой наряд к выпускному. Ведь идею платья вынашивала с 10 класса. Люблю неординарные образы, поэтому искала что-то необычное. В магазинах для себя ничего не присмотрела, решила шить платье на заказ. Ведь школьный выпускной — он один раз в жизни, хочется выглядеть действительно шикарно. Вдохновлялась коллекцией одного популярного итальянского бренда, которая была показана на мировых подиумах несколько лет назад. Все наряды там были цветочные, воздушные, легкие. Вот и я решила себя украсить цветами. Ну и плюс голубой цвет — мой любимый. Чтобы воплотить идею в жизнь, понадобилось целых полгода. С февраля разрабатывали эскиз платья, шили, подгоняли по фигуре, переделывали различные детали по несколько раз. Дополнила цветочный образ веночком. На мой взгляд, получилось идеально.









Влада Леонова, выпускница СШ №10 имени С.Ф. Рубанова:





— Для своего выпускного выбрала, казалось бы, вполне классическое платье силуэта «принцесса» с открытым корсетом и многослойной юбкой. Но изюминка моего наряда — в необычных аппликациях в виде мышек. В итоге получился такой красивый, нестандартный образ — и роскошный, и эпатажный. Платье покупала в Москве, во время поездки. Очень хотела наряд в пудровых тонах, но после примерки поняла, что розовый — не совсем мое. А когда увидела это платье, просто влюбилась! Подкупало еще и то, что такого уж точно ни у кого не будет. Что касается обуви, то не стала выбирать туфли или босоножки на каблуках, а выбрала кроссовки. В первую очередь, это удобно, можно танцевать всю ночь и не устать. И они стали отличным дополнением к такому нестандартному и самодостаточному платью.





Екатерина Елисеева