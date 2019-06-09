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В каких магазинах Горецкого района можно получить бесплатное детское питание
10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкий райисполком установил перечень магазинов, где будут отпускать продукты питания питания для детей первых двух лет жизни в соответствии с указом президента о государственной адресной социальной помощи.
Это:
— магазин № 35 (Горки, Советская, 90)
— магазин “Продукты” (Маслаки)
— магазин “Продукты” (Горы, Парковая, 1)
— магазин “Продукты” (Овсянка, Школьная, 2)
— магазин “Продукты” (Ленино)
— магазин “Товары повседневного спроса” (Рудковщина)
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Горецкий райисполком установил перечень магазинов, где будут отпускать продукты питания питания для детей первых двух лет жизни в соответствии с указом...
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