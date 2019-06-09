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В каких магазинах Горецкого района можно получить бесплатное детское питание

10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Горецкий райисполком установил перечень магазинов, где будут отпускать продукты питания питания для детей первых двух лет жизни в соответствии с указом президента о государственной адресной социальной помощи.

 

В каких магазинах Горецкого района можно получить бесплатное детское питание
Социальная помощь в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни предоставляется семьям, где  среднедушевой доход семьи ниже критерия нуждаемости. Семьям при рождении двойни или более детей такая помощь предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода. 

Это: 

— магазин № 35 (Горки, Советская, 90)

— магазин “Продукты” (Маслаки)

— магазин “Продукты” (Горы, Парковая, 1)

— магазин “Продукты” (Овсянка, Школьная, 2)

— магазин “Продукты” (Ленино)

— магазин “Товары повседневного спроса” (Рудковщина)


 
 
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  Горецкий райисполком установил перечень магазинов, где будут отпускать продукты питания питания для детей первых двух лет жизни в соответствии с указом...
 
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