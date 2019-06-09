ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футболисты сборной Португалии выиграли первый турнир Лиги наций УЕФА

10.06.2019 14:16 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Футболисты сборной Португалии выиграли первый турнир Лиги наций УЕФА
Фото из открытых источников

Первый тайм решающего матча в Порту прошел с большим преимуществом хозяев финального турнира, но они не смогли открыть счет. Зато после перерыва, когда инициативу перехватили голландцы, португальцы добились успеха - на 60-й минуте игры победный гол забил Гонсалу Гедеш.

Футболисты сборной Португалии выиграли первый турнир Лиги наций УЕФА Квалификация Евро-2020: сборная Беларуси по футболу проиграла Германии

Это второй титул сборной Португалии за последние годы, в 2016-м Криштиану Роналду с партнерами стали чемпионами Европы.

Игра за «бронзу» Лиги наций между Англией и Швейцарией выдалась также упорной. Футболисты обеих команд имели возможности забить гол, но ни в основное, ни в дополнительное время этого не произошло. Только в серии послематчевых пенальти англичанам удалось вырвать победу - 6:5.

Сборная Беларуси успешно провела первую часть Лиги наций, заняв первое место в группе 2 лиги D. Белорусы поднялись в лигу С, а также вышли в полуфинал, где в марте 2020 года сыграют с футболистами Грузии. В случае выхода в финал и победы в нем команда получит пропуск в финальную стадию Евро-2020.

Источник: БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первыми победителями Лиги наций УЕФА стали футболисты Португалии, обыгравшие в финале команду Нидерландов со счетом 1:0.
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите на серебристые облака над Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика