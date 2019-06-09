Футболисты сборной Португалии выиграли первый турнир Лиги наций УЕФА

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Первый тайм решающего матча в Порту прошел с большим преимуществом хозяев финального турнира, но они не смогли открыть счет. Зато после перерыва, когда инициативу перехватили голландцы, португальцы добились успеха - на 60-й минуте игры победный гол забил Гонсалу Гедеш.

Это второй титул сборной Португалии за последние годы, в 2016-м Криштиану Роналду с партнерами стали чемпионами Европы.

Игра за «бронзу» Лиги наций между Англией и Швейцарией выдалась также упорной. Футболисты обеих команд имели возможности забить гол, но ни в основное, ни в дополнительное время этого не произошло. Только в серии послематчевых пенальти англичанам удалось вырвать победу - 6:5.

Сборная Беларуси успешно провела первую часть Лиги наций, заняв первое место в группе 2 лиги D. Белорусы поднялись в лигу С, а также вышли в полуфинал, где в марте 2020 года сыграют с футболистами Грузии. В случае выхода в финал и победы в нем команда получит пропуск в финальную стадию Евро-2020.