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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары
10.06.2019 14:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
На 11 и 12 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается, что градусники термометров покажут в эти дни до 34 градусов тепла.
Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, уже во вторник температура воздуха по больше части территории страны достигнет 30-33 градусов тепла. В отдельных районах температура может подняться и до 34 градусов. Аналогичная погода сохранится вплоть до 15 июня, предупреждают синоптики.
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На 11 и 12 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается, что градусники термометров покажут в эти дни до 34 градусов тепла.
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