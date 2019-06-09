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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

10.06.2019 14:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

На 11 и 12 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается, что градусники термометров покажут в эти дни до 34 градусов тепла.

Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, уже во вторник температура воздуха по больше части территории страны достигнет 30-33 градусов тепла. В отдельных районах температура может подняться и до 34 градусов. Аналогичная погода сохранится вплоть до 15 июня, предупреждают синоптики.

 
 
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На 11 и 12 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается, что градусники термометров покажут в эти дни до 34 градусов тепла.
 
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