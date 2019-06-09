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И весело, и полезно: детские оздоровительные лагеря открыли сезон в Беларуси

10.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Провести лето с пользой. Детские оздоровительные лагеря Беларуси принимают первых отдыхающих. Всего в стране свои двери откроют более шести тысяч учреждений. Подробнее – в материале корреспондента «МИР 24» Полины Срибненко.

Йети, белые медведи и снеговики поселились в самом большом детском лагере Беларуси в июне. Названия у отрядов зимние. Но любой лед растает от таких эмоций. 

Первая смена открывается под танцы и речевки. Многие дети давно друг друга знают. Восьмиклассница Аня, например, отдыхает здесь с шести лет. Говорит, друзей в лагере больше, чем в школе. 

«Ты со всеми из отряда общаешься. Нет такого, что кто-то на кого-то обижается, кто-то с кем-то не разговаривает. Мы все одной большой дружной семьей проживаем эти 18 дней», – отметила школьница Анна Андрухова.

Здесь все расписано по минутам. Поэтому у ребят не увидишь в руках гаджеты. Некогда. 

«И конкурс отрядных уголков, и игры на местности, и фотоохота, и конкурс флага отряда. Ребята соревнуются в лучших отрядных полянах. Есть зарница, военно-патриотическая игра», – рассказала заместитель начальника по основной деятельности детского оздоровительного лагеря Анастасия Борисовец.

Летом можно подтянуть разговорный английский или разобраться в IТ-технологиях. А в этом году появился «бьюти-кэмп» и отряд благородных девиц. Здесь научат одеваться со вкусом, делать украшения своими руками, в общем, быть настоящей леди. Смена только началась, но юные ученицы уже освоили азы. 

«Леди настоящая должна уметь убираться, готовить, быть доброй. Должна быть справедливой», – считает школьница Варвара Тутыкина.

В лагере уверяют: на каникулах учиться тоже можно. И детям такая идея нравится. 

«Мы стараемся, чтобы все занятия проходили в игровой форме, чтобы это не было похоже на учебные занятия, чтобы дети в это вливались, играя. И спрос на эти лагеря у нас растет», – рассказала директор детского оздоровительного лагеря Ольга Ильина.

Программу меняют каждый год. Ведь многие дети приезжают не в первый раз. И познавательный отдых в Беларуси сейчас в тренде.

«Большое внимание уделяем лагерям именно по профильным направлениям деятельности. Сегодня популярностью пользуются такие лагеря, как волонтерские, лагеря с таким профилем, как «юный эколог», «юный археолог», лингвистические лагеря пользуются спросом», – указала консультант главного управления Министерства образования Беларуси Лариса Емельянчик.

В этом году в летних оздоровительных лагерях отдохнет почти 400 тысяч детей не только из Беларуси и стран Содружества. Свои каникулы проведут здесь школьники из Вьетнама, Египта, Индии, Китая, Польши, Сирии и Японии. 

Всего в Беларуси открылись более шести тысяч детских оздоровительных лагерей. 



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Детские оздоровительные лагеря Беларуси принимают первых отдыхающих. Всего в стране свои двери откроют более шести тысяч учреждений.
 
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