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Ведущие врачи брестских клиник провели прием пациентов в Каменце и Высоком

10.06.2019 13:49 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Возможность попасть на врачебный прием к ведущим специалистам областного уровня появилась у жителей района благодаря профилактическому проекту «Предотврати болезнь – выбери жизнь», который с августа прошлого года реализуют Главное управление по здравоохранению Брестского облисполкома и областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. За это время выездная врачебная бригада побывала в восьми районах области и в 11 населенных пунктах. И на прошлой неделе добралась до Каменетчины.

Цель проекта – профилактика и выявление на ранних стадиях онкологических заболеваний. Именно они занимают вторую строчку в печальном рейтинге причин смертности в Беларуси. «Почти половину смертей, вызванных раком, можно было бы предотвратить, если бы все мы вовремя обращались к докторам и строго следовали их рекомендациям, – говорит главный санитарный врач района Светлана Булах. – К сожалению, нередко человек обращается в больницу, когда заболевание уже развилось и зашло слишком далеко. Мобильная врачебная бригада, которая работает в рамках проекта, формировалась, исходя из структуры онкологической заболеваемости. В ней задействованы узкие специалисты-онкологи Брестского областного онкодиспансера, эндокринологического и кожно-венерологического диспансеров: маммологи, уролог, гинеколог, ЛОР-врач, эндокринолог и дерматовенеролог. Плюс психолог и валеолог Брестского областного ЦГЭиОЗ. В таком составе они и приехали в наш район».Ведущие врачи брестских клиник провели прием пациентов в Каменце и Высоком
Ведущие врачи брестских клиник провели прием пациентов в Каменце и Высоком
Ведущие врачи брестских клиник провели прием пациентов в Каменце и Высоком
Ведущие врачи брестских клиник провели прием пациентов в Каменце и Высоком

К их приезду была проведена большая подготовительная работа. Во-первых, медики отобрали и направили на консультацию пациентов из так называемой группы риска, а для людей из сельских населенных пунктов был организован подвоз. Во-вторых, в поликлиниках Каменца и Высокого были организованы диагностические пункты: по забору крови для определения глюкозы и гликированного гемоглобина (уровень сахара в крови за определенный период), для общего и биохимического анализа, по измерению артериального давления и расчету индекса массы тела…

Только за измерением артериального давления в Каменце в диагностический пункт обратились 372 человека. У 63 из них АД оказалось повышенным.

Но больше всего пациентов, конечно, – у кабинетов, где ведут приемы брестские врачи. Особенно их много к эндокринологу: после Чернобыля проблемы со щитовидкой отмечаются у многих белорусов. Одна из женщин в очереди делится: 15 лет назад ей сделали операцию по удалению зоба – а вот сейчас «опять что-то выросло». Переживает. Другая пациентка с узловым зобом живет уже 9 лет, и операцию делать не хочет. Говорит, состояние здоровья этого не позволяет. Поэтому состоит на учете у эндокринолога и раз в год ездит на обследование в Брест.  Теперь ехать не нужно будет – врач приехал сам.
Ведущие врачи брестских клиник провели прием пациентов в Каменце и Высоком

Заглядываем в кабинет, где прием ведет врач-дерматовенеролог, заведующий оргметоотделом УЗ «Брестский областной онкологический диспансер» Александр Кожемяченко. На консультацию к нему только в Каменце записано 49 человек. В основном – с хроническими кожными заболеваниями и новообразования на коже. «Чтобы не пропустить злокачественные образования, мы и выезжаем в районы, – поясняет Александр Павлович.  – Ведь многие люди не всегда хотят или не всегда могут оторваться от родного района и поехать в областной центр. Иногда на таких выездных приемах у пациентов выявляются серьезные проблемы.  В среднем 1-2 случая на 50 человек из группы риска».

По настроению, с которым пациенты выходят из врачебных кабинетов, можно догадаться о результатах консультации. Вот мужчина лет 60, от ЛОР-врача выходит явно расстроенный. К разговорам не расположен, бросил лишь коротко: полипы, дали направление на Брест. Значит, подозрение на что-то серьезное, надо пройти дообследование.  Зато 74-летний Николай Петрович выходит от уролога явно окрыленный. У него проблемы с простатой, но последние анализы показали обнадеживающий результат, и врач даже отменил ему довольно дорогостоящее лекарство, которое мужчина должен был принимать. «А главное, в Брест ехать уже не надо, – радуется Николай Петрович. – Вот бы такая бригада приезжала в Каменец почаще!»

Ведущие врачи брестских клиник провели прием пациентов в Каменце и Высоком

Довольна итогами акции в районе и главный врач ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Елена Ильяшева. «В нашу бригаду входят не просто хорошие врачи. Это ведущие доктора Брестской области, грамотные и опытные, и уровень доверия пациентов к ним очень высок, – говорит она. – Вот и сегодня только в Каменце среди осмотренных пациентов у 34 выявлены подозрения на онкологию. Все они будут направлены на дообследование в областной диспансер. А когда болезнь выявляется на ранней стадии, шансы на выздоровление у человека повышаются в разы».

Не разовая акция, а профилактический ПРОЕКТ

Начальник Главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михайловский подчеркнул, что работа такой бригады – не разовая акция, а именно профилактический проект. За время его реализации областными специалистами в районах обследовано более 5 000 пациентов. Что радует, так это выявление онкологической патологии на ранних стадиях в 86-90% случаев. «Если злокачественное образование выявляется на 1-2 стадии, можно рассчитывать на 100% излечение пациента и долгую жизнь без данной патологии», – подчеркивает Виктор Павлович.

Мы поинтересовались его оценкой уровня здравоохранения в районе.

– Оценку медицине района уже дало министерство здравоохранения, когда у вас произошло ДТП с украинскими детьми, – сказал он. – Тогда каменецкое здравоохранение сработало на очень высоком уровне. Ни одного ребенка из пострадавших мы не потеряли.  Все звенья сработали слаженно и оперативно: и бригады скорой помощи, и хирурги, и травматологи, и крови для переливания было в достаточном количестве. Заместитель министра тогда сказал: если везде по Брестской области помощь организована как в Каменце, то это достойный уровень. Да, у вас есть проблема с текучестью кадров. Мы направляем в Каменецкий район больше молодых специалистов, чем в любой другой, но многие после отработки уезжают. Это объяснимо: выпускники медицинских вузов из Бреста, зная, что распределения в областной центр не получат, без колебаний соглашаются отработать 3 года в Каменце (и близко, и хорошая больница) именно с расчетом потом уехать в Брест. В последние годы благодаря Валентину Михайловичу Зайчуку ситуация начала понемногу меняться. Мы видим, что отношение к здравоохранению изменилось, улучшилось финансирование, больше выделяется жилья молодым специалистам. Надеемся, это поможет уменьшить текучесть кадров.

Ведущие врачи брестских клиник провели прием пациентов в Каменце и Высоком

Медицина в цифрах

715 человек в рамках проекта обратились за консультативной помощью к брестским врачам за два дня (30 и 31 мая) в Каменце и Высоком. Из них 198 человек – с выявленными нарушениями, 49 человек с подозрением на онкологию направлены на дальнейшее обследование. В частности, онколог-маммолог на дополнительное обследование направил 44 человека, в том числе 7 – по онкологическим показателям, эндокринолог – 68 (6) человек, онколог опухолей головы и шеи – 7 (4), дерматовенеролог – 39 (13), онколог-уролог – 21 (16), онколог-гинеколог – 19 человек, в том числе 3 – по онкологическим показателям. 12 человек обратились за консультацией к психологу, у четверых из них отмечен повышенный уровень эмоционального состояния.

164 жителям района было проведено УЗИ щитовидной железы. Изменения отмечены у 68 человек, в том числе с подозрением на онкологию – у шести.  Выявлены 185 человек (27,5%) с повышенным артериальным давлением и 393 человека (58%) с повышенным индексом тела, что говорит о погрешностях в их питании.

Елена ТРИБУЛЕВА.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

Ведущие врачи брестских клиник провели прием пациентов в Каменце и Высоком

Author: Редактор сайта

 
Теги: Брест
 
 
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