Железнодорожная ветка на Черемху «оживет» уже в этом году

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В начале прошлого года решением райисполкома участок земли площадью более 5 га у д.Волковичи был выделен инвестору для строительства разгрузочно-погрузочного терминала. Сейчас завершается проектирование объекта, и уже в следующем году ООО «ВЛ-терминалы» планирует ввести его в эксплуатацию. Что даст это нашему району?

Железнодорожная ветка на Черемху, на которой будет строиться терминал, долгое время не использовалась. Но вот-вот «оживет». «И белорусской, и польской стороной в рамках работы межправительственной комиссии по делам приграничного сотрудничества неоднократно поднимался вопрос о возобновлении грузового сообщения по этой ветке, – поясняет заместитель председателя райисполкома Александр Михальчик. – Поток грузов по железной дороге увеличивается, и Бресту с ним стало сложно справляться. В связи с тем, что от Бреста к станции Высоко-Литовск идут две ветки: восточно-европейская и западноевропейская, или, как мы привыкли говорить, широкая и узкая, а с Высоко-Литовска на Польшу – европейская колея, эта станция становится очень привлекательной с точки зрения логистики».

С учетом значительного роста объемов перевозок грузов в сообщении Восток – Запад – Восток, в том числе в контейнерах в сообщении Китай – Западная Европа – Китай, в возобновлении грузоперевозок по колее 1435 мм через пограничный переход Высоко-Литовск – Черемха заинтересованы все стороны.

Не так давно сообщалось, что Белорусская железная дорога планирует это сделать уже во втором полугодии текущего года. Это значит, что сообщение по ветке может возобновиться вот-вот. Если все сложится, в течение ближайших пяти лет тихая «местечковая» станция Высоко-Литовск может перерасти в оживленный транспортный узел. ООО «ВЛ-терминалы» первым прочувствовало эту ситуацию и «застолбило» за собой участок в районе станции для строительства терминала. К другим участкам в этом районе уже также присматриваются потенциальные инвесторы.





Так что же будет представлять собой построенный инвестором в нашем районе терминал и каким целям он будет служить? Ответы на эти вопросы мы поискали в отчете «Об оценке воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по строительству объекта».

Так вот, согласно этому документу, терминал площадью 5,34 га будет располагаться рядом с 9-м тупиковым путем ст.Высоко-Литовск, где раньше, в советские времена, уже существовала станция перегрузки, и потребует устройства двух европутей шириной 1435 мм и двух широких (восточных) восточноевропейских путей шириной 1520 мм. Плюс площадки для складирования грузов, несколько сооружений и погрузочно-разгрузочное оборудование.

Предполагается, что наиболее опасными с точки зрения воздействия на окружающую среду будут сыпучие грузы, а именно уголь, гравий и щебень: при их перегрузке выбросы в атмосферу загрязняющих веществ неизбежны. Однако, по мнению ученых, проводивших расчеты по ОВОС, максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе жилой застройки (до д.Волковичи – 200 м) составят не более 0,93ПДК (предельно-допустимой концентрации). Что касается потенциальной возможности загрязнения водных объектов (выбросы от угля и других строительных материалов могут смываться дождевыми и талыми водами), то здесь проблема решается просто: на территории терминала будет организован сбор и очистка поверхностного стока.

Что даст району строительство этого, а в перспективе, возможно, и других объектов в районе станции «Высоко-Литовск»? Да немало, в общем-то, говорит Александр Михальчик. Это и дополнительные поступления в местный бюджет, и новые рабочие места, и некоторые социальные «бонусы». А также серьезный толчок для развития всей этой зоны, если все пойдет, как планируется. А как оно пойдет – скоро увидим…

Елена ТРИБУЛЕВА.