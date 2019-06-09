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В Японии назвали причину катастрофы истребителя пятого поколения
Источник материала: Tut.by
Причиной катастрофы истребителя F-35 Lightning II не могла стать техническая неисправность. Об этом
Министр обороны рассказал, что комиссия по расследованию авиакатастрофы пришла к однозначному выводу — истребитель пятого поколения упал в воду из-за того, что его пилот потерял ориентацию.
Такэси Ивая добавил, что потеря истребителя и гибель пилота не повлияют на планы Японии
Напомним, что японский F-35 Lightning II пропал с радаров 9 апреля. Самолет упал в Тихий океан около побережья префектуры Аомори на севере острова Хонсю. В конце мая военные спасатели
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Оставшиеся самолеты этого типа тщательно проверят, чтобы инцидент не повторился.
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