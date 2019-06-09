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В Японии назвали причину катастрофы истребителя пятого поколения

10.06.2019 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Причиной катастрофы истребителя F-35 Lightning II не могла стать техническая неисправность. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на слова главы Минобороны Японии Такэси Ивая, процитированные информагентством Kyodo.


F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Министр обороны рассказал, что комиссия по расследованию авиакатастрофы пришла к однозначному выводу — истребитель пятого поколения упал в воду из-за того, что его пилот потерял ориентацию.

Такэси Ивая добавил, что потеря истребителя и гибель пилота не повлияют на планы Японии закупить 105 истребителей F-35 у США. Министр заявил, что оборонное ведомство приложит все усилия, чтобы инциденты не повторились. 12 находящихся на авиабазе Мисава истребителей пятого поколения тщательно проверяются, а пилоты пройдут дополнительное обучение, чтобы впредь не терять ориентацию.

Напомним, что японский F-35 Lightning II пропал с радаров 9 апреля. Самолет упал в Тихий океан около побережья префектуры Аомори на севере острова Хонсю. В конце мая военные спасатели обнаружили крыло и фрагмент двигателя разбившегося истребителя.

 
 
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Оставшиеся самолеты этого типа тщательно проверят, чтобы инцидент не повторился.
 
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