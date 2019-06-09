Главу МВД Игоря Шуневича отправили в отставку

Источник материала: KYKY

В Беларуси произошло эпохальное событие: министра внутренних дел Игоря Шуневича отправили в отставку. Рапорт об его увольнении подписал Александр Лукашенко. Об этом сообщает TUT.by.

Шуневич был главой МВД семь лет. До этого его пост девять лет занимал Владимир Наумов. Причины решения президента на данный момент неизвестны, в ближайшее время ожидается официальное подтверждение. Однако есть предположение, что это может быть связано с подготовкой к Евроиграм. Буквально полчаса назад мы писали о встрече Лукашенко и Шуневича: президент упрекнул уже экс-министра в том, что с безопасностью к мероприятию перебарщивают, создавая в Беларуси «концлагеря» и «гетто».