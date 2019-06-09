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Лукашенко упрекнул Шуневича за «концлагеря»

10.06.2019 13:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Александр Лукашенко встретился с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, передает «БелТА». Президент настоятельно порекомендовал обеспечить безопасность людей во время Евроигр, но не перегнуть и не создать в Беларуси «концлагеря». 

Лукашенко заявил: «Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси. <…> Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть».

Президент пояснил, что безопасность людей нужно достичь «без заборов»: «Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки – читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными. <...> Я знаю, что это предложения европейских чиновников. Надо им прямо говорить, что мы обеспечим безопасность приезжих и своих граждан без них. Мы это уже делали».

В свою очередь Шуневич доложил, что Беларусь остается одним из «самых стабильных государств в Европе». «Эту стабильность мы выдержим и на Евроиграх», – подытожил министр.

 
 
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Александр Лукашенко встретился с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, передает «БелТА». Президент настоятельно порекомендовал обеспечить безопасность...
 
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