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Житель Израиля ограбил два банка, угрожая взорвать авокадо

10.06.2019 13:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Житель Израиля ограбил банк при помощи авокадо, пишет The Times of Israel. Он требовал деньги, угрожая взорвать окрашенное растение.

47-летнему жителю Израиля предъявили обвинение в грабеже двух банков города Беэр-Шева с отягощающими обстоятельствами: в прошлом месяце он похитил около 30 тысяч шекелей (8,3 тысячи долларов или 17,4 тысячи рублей). Схема мужчины не менялась от банка к банку. Он навещал отделения, подходил к кассирам и передавал записки с орфографическими ошибками, в которых требовал выложить все деньги в сумку. В противном случае грозился бросить гранату, которая, как выяснилось позже, была окрашенным в черный цвет авокадо.

По видеокамерам его найти не удалось: мужчина вел грабитель вел себя осторожно и носил шляпы, солнцезащитные очки и в одном случае повязку на глаза. На его след вышли при помощи геолокации смартфона.

 
 
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Житель Израиля ограбил банк при помощи авокадо, пишет The Times of Israel. Он требовал деньги, угрожая взорвать окрашенное растение. 47-летнему жителю Израиля предъявили...
 
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