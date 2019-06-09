Житель Израиля ограбил два банка, угрожая взорвать авокадо

Источник материала: KYKY

Житель Израиля ограбил банк при помощи авокадо, пишет The Times of Israel. Он требовал деньги, угрожая взорвать окрашенное растение.

47-летнему жителю Израиля предъявили обвинение в грабеже двух банков города Беэр-Шева с отягощающими обстоятельствами: в прошлом месяце он похитил около 30 тысяч шекелей (8,3 тысячи долларов или 17,4 тысячи рублей). Схема мужчины не менялась от банка к банку. Он навещал отделения, подходил к кассирам и передавал записки с орфографическими ошибками, в которых требовал выложить все деньги в сумку. В противном случае грозился бросить гранату, которая, как выяснилось позже, была окрашенным в черный цвет авокадо.

По видеокамерам его найти не удалось: мужчина вел грабитель вел себя осторожно и носил шляпы, солнцезащитные очки и в одном случае повязку на глаза. На его след вышли при помощи геолокации смартфона.