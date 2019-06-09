Белорусу грозит до четырех лет лишения свободы за интимные фото

Источник материала: Tut.by

В отношении жителя Гродно возбуждено уголовное дело за отправку интимных фото девушкам в мессенджере. Об этом пишет УВД Гродненского облисполкома.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Мужчина 1986 года рождения в одном из популярных мессенджеров отправлял девушкам фотографии своих интимных органов. «По заключению эксперта данные снимки относятся к материалам порнографического содержания», — уточняют правоохранители.

СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 343 УК — изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. Возможное наказание — лишение свободы от двух до четырех лет.