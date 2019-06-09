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Белорусу грозит до четырех лет лишения свободы за интимные фото
Источник материала: Tut.by
В отношении жителя Гродно возбуждено уголовное дело за отправку интимных фото девушкам в мессенджере. Об этом
Мужчина 1986 года рождения в одном из популярных мессенджеров отправлял девушкам фотографии своих интимных органов. «По заключению эксперта данные снимки относятся к материалам порнографического содержания», — уточняют правоохранители.
СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 343 УК — изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. Возможное наказание — лишение свободы от двух до четырех лет.
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СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 343 УК.
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