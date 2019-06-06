К сведению абитуриентов

Источник материала: Клiч Радзiмы

Абитуриенту важно знать!

Время начала ЦТ– 11.00.

ГРАФИКпроведения централизованного тестирования

№

п/п Учебный предмет Дата проведения 1 Белорусский язык 11 июня,вторник 2 Русский язык 13 июня,четверг 3 Обществоведение 15 июня,суббота 4 Математика 17 июня,понедельник 5 Биология 19 июня,среда 6 Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 21 июня,пятница 7 Химия 23 июня,воскресенье 8 Физика 25 июня,вторник 9 История Беларуси 27 июня,четверг 10 География 29 июня,суббота 11 Всемирная история (новейшее время) 1 июля,понедельник

Регистрация на ЦТ в резервные дни осуществляется с 30 июня по 2 июля.

ГРАФИКпроведения централизованного тестирования в резервные дни

№

п/п Учебный предмет Дата проведения 1 Белорусский язык, русский язык 6 июля (суббота); 8 июля (понедельник) 2 Обществоведение, Математика, Биология, Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), Химия, Физика, История Беларуси, География, Всемирная история (новейшее время). 6 июля (суббота); 10 июля (среда)

Абитуриенту ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится ЦТ, любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета;

фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов;

меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц для выполнения тестовых заданий;

использовать телефоны и иные средства связи.

Абитуриент обязан иметь:

пропуск,документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь, или удостоверение беженца, или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность);ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.Участник ЦТ может воспользоваться калькулятором (только на ЦТ по физике и химии).