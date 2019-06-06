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К сведению абитуриентов

10.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

К сведению абитуриентовАбитуриенту важно знать!

Время начала ЦТ– 11.00.

ГРАФИКпроведения централизованного тестирования


п/п		 Учебный предмет Дата проведения
1 Белорусский язык 11 июня,вторник
2 Русский язык 13 июня,четверг
3 Обществоведение 15 июня,суббота
4 Математика 17 июня,понедельник
5 Биология 19 июня,среда
6 Иностранный  язык

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский)

 21 июня,пятница
7 Химия 23 июня,воскресенье
8 Физика 25 июня,вторник
9 История Беларуси 27 июня,четверг
10 География 29 июня,суббота
11 Всемирная история (новейшее время) 1 июля,понедельник

Регистрация на ЦТ в резервные дни осуществляется с 30 июня по 2 июля.

ГРАФИКпроведения централизованного тестирования в резервные дни


п/п		 Учебный предмет Дата проведения
1 Белорусский язык, русский язык 6 июля (суббота);

8 июля (понедельник)
2 Обществоведение, Математика, Биология, Иностранный  язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), Химия, Физика, История Беларуси, География, Всемирная история (новейшее время). 6 июля (суббота);

10 июля (среда)

Абитуриенту ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится ЦТ, любые предметы,  кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета;

фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов;

меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц для выполнения тестовых заданий;

использовать телефоны и иные средства связи.

Абитуриент обязан иметь:

пропуск,документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь, или удостоверение беженца, или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность);ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.Участник ЦТ может воспользоваться калькулятором (только на ЦТ по физике и химии).

Для хорошего результата абитуриентам рекомендуется накануне отдохнуть, позавтракать, одеться в вещи из хлопка или льна, желательноисключить обувь на высоких каблуках и не позднее 10.30, а лучше пораньше, быть со всеми необходимыми вещами в пункте проведения ЦТ. И самое главное —  спокойно и вдумчиво выполнять задания теста

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