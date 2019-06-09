Первые зрители II Европейских игр приехали в Беларусь по безвизовому режиму









Болельщики уже прошли таможенный и пограничный контроль в пункте пропуска «Берестовица». Туристы направляются в Минск , чтобы поддержать свои команды на международном соревновании.





В пункте пограничного контроля «Берестовица» рассказали, что, предъявив аккредитацию или билет на любое спортивное соревнование в рамках II Европейских игр, «спортивные туристы» могут воспользоваться отдельным каналом движения и пройти таможенный досмотр без очереди.





Напомним, что безвизовый режим действует в Беларуси с 10 июня по 10 июля.



